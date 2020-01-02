ALO 153'ü İmamoğlu yanıtlayacak

İBB Başkanı İmamoğlu, mesleki yeterlilik eğitim programını tamamlayan Beyaz Masa çalışanlarına törenle sertifikalarını verecek. İmamoğlu törenin ardından Beyaz Masa'da ALO 153 çağrısı yanıtlayacak.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunmak için İBB iştiraklerinden UGETAM işbirliği ile eğitim programı düzenledi.

Eğitimlerini tamamlayan katılımcılar ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ almaya hak kazandı. Programı birinci olarak tamamlayanlara düzenlenecek törenle belgelerini verecek olan İmamoğlu, organizasyonda Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi’ni de ziyaret ederek gelen aramayı karşılayacak.

İki kademeli sınav ve üç aylık eğitim döneminin ardından 376 Vatandaş Temsilcisi ve 34 Takım Lideri, başarı elde ederek sertifika sahibi olmaya kazandı. Uluslararası denkliği olan belgelendirme programında çalışan motivasyonunu artırmak, kurumsal aidiyeti ve işe bağlılığı güçlendirmek hedeflendi.

Sınavlarda İlyas Kaygısız birinciliği elde etti. Vatandaş temsilcileri arasında ilk sırada Ayşenur Karaismailoğlu yer aldı.