Bülent Ersoy'dan Vedat Milor'a davet

Bülent Ersoy, kulisine istediği yemekleri tiye alan gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor’u yemeğe davet etti: “Milor Bey gelsin beraber yemek yiyelim. Hesabı da ben ödeyeceğim.”

Şarkıcı Bülent Ersoy’un akşam yemeği için otel yönetiminden İspanya-Marbella’dan her biri 10 kilo ağırlığında 10 adet ıstakoz ve pavurya, Rusya’dan siyah beluga havyarı istediği ve ayrıca yemekleri yapması için Fransa’dan Michelin yıldızlı ünlü bir şef getirtilmesi talebinde bulunduğu öne sürüldü.

'En iyi gurme benim'

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, basına yansıyan bu haberleri Twitter’da tiye aldı. Milor, “Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen” şeklinde bir tweet attı.

Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen. https://t.co/OLqY47ogii — Vedat Milor (@vedatmilor) December 28, 2019

​Bülent Ersoy’a, yılbaşı konserinde Milor’un mesajı soruldu. Kahkaha atarak “En iyi gurme benim, hayatım” diyen sanatçı, Milor’u yemeğe davet etti:

“Milor Bey gelsin beraber yemek yiyelim. Hesabı da ben ödeyeceğim.”