Cumhurbaşkanlığı logosu ile dolandırıcılık

Dolandırıcılar vatandaşları dolandırmak için inanılmaz yöntemleri denemeye devam ediyor. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanan dolandırıcılar, vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini istiyor.

© İHA / DERYA YETİM Cumhurbaşkanlığı forsu kullanılarak vatandaşlardan kredi kartı bilgileri isteniyor.

İHA'nın aktardığı habere göre, bir internet sitesinde Cumhurbaşkanlığı logosunu kullanan dolandırıcılar, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı adı ile elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıtılan TRT payını iade ettiklerini iddia ederek vatandaşlardan kredi kartı numarasını istiyor.

Kendilerine para ödeneceğini düşünerek kredi kartı bilgilerini sisteme giren vatandaşlar ise dolandırılıyor.