Kayıt
17:50 02 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Yüzü parçalanıp boğazı kesilerek öldürülen çocuğun katil zanlıları da çocuk çıktı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 18
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104095/43/1040954380.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001021040954362-yuzu-parcalanip-bogazi-kesilerek-oldurulen-cocugun-katil-zanlilari-da-cocuk-cikti/

    Van'ın Erciş ilçesinde arazide cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'i bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan aynı yaştaki 3 zanlı, çapraz sorguda suçlarını itiraf etti.

    Van'ın Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi kırsalında boş arazide önceki gün saat 21.00 sıralarında vatandaşlar bir çocuğun kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

    Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüzü parçalandığı için tanınmayacak haldeki cesedin, yapılan araştırmada, evinden 6 saat önce çıkan Serkan Taşdeniz'e (14) ait olduğu saptandı.

    Vahşi hayvanlar tarafından boğulup, yüzünün parçalandığı üzerinde durulan Taşdeniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ancak burada yapılan otopside, Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği ve boğazının bıçakla kesildiği saptandı.

    Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, aynı mahallede oturan, Serkan Taşdeniz ile yaşıt olan C.K., İ.T. ve H.İ.G.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, ayrı ayrı yapılan çapraz sorguda suçlarını itiraf etti.

    Sorguda, şüphelilerden C.K.'nin evinin önünde saman boşaltırken, daha önce kavga ettiği Serkan Taşdeniz'in yanına gelip sopayla vurduğu, ardından grup olarak olay yerine gittikleri ortaya çıktı.

    Burada Serkan Taşdeniz ve C.K.'nin kavga ettiği, İ.T.'nin Taşdeniz'i tuttuğu, C.K.'nin de bıçakladıktan sonra 3 şüphelinin kaçarak, evlerine gittikleri saptandı.

    Cumhuriyet Savcısı ile şüpheli avukatları huzurunda yer gösterme işleminin yapıldığı belirtilirken, suç aleti bıçağın da arazide bulunduğu ifade edildi.

    Serkan Taşdeniz'in cenazesi, dün akşam saatlerinde güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Sorguları tamamlanan C.K., İ.T. ve H.İ.G. ise adliyeye sevk edildi.

    Etiketler:
    Çocuk, Cinayet, Erciş, Van
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.
    New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı: Bu yılki tema iklim değişikliği
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet