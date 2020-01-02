Adıyaman'da 'tapulu arazim' deyip yolu trafiğe kapattı

Adıyaman'da bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu kapattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurugeçit Mahallesi 125. Sokak'taki yolun arazisinden geçtiğini iddia eden Abdullah Tatlı, ahşap çit çekip yolu kapatarak geçişi engelledi.

Yolun kapatılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri ise durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 10 evin ulaşımı engellenirken, mahalleli ulaşımlarını tarladan sağlamak zorunda kaldı.

Yolu trafiğe kapatan Abdullah Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun 60 metrelik bölümünün tapu kaydı bulunduğunu, cumhuriyet savcılığı tarafından konuyla ilgili daha önce takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Önceki yıllarda yola asfalt döküldüğünü aktaran Tatlı, "Sokağın resmi yolu yan taraftan geçmektedir. Resmi yol olsa burayı kapatamam ancak burası benim resmi tapulu arazim olduğu için kapatıyorum" iddiasını dile getirdi.