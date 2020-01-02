Van Valiliği'nden 'birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı' haberine açıklama: Suç teşkil eden fiiller gerçekleşti

Van Valiliği, 2 öğretmene ait 'uygunsuz' görüntülerin bulunduğu hususuyla ilgili Maarif Müfettişleri'nce yürütülen soruşturmada ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari tekliflerin getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Elde edilen görüntüler ve tanık ifadeleri, konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini ortaya koymuştur" denildi.

Çatak'ta bir lisede doğum gününü kutlamak için birbirine sarılarak tebrik eden 2 öğretmen, meslektaşları tarafından şikayet edildi. Kaymakamlık suç duyurusunda bulundu, Milli Eğitim Müdürlüğü, 'uygunsuz' diyerek kadın öğretmene aylıktan kesme, erkek öğretmene ise sürgün cezası verdi.

Konuyla ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çatak ilçesindeki bir ortaöğretim kurumunda 'Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı' ifadeleriyle basın yayın organlarına yansıyan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

🔴Van Çatak'ta bir lisede doğum günü için birbirine sarılarak tebrik eden 2 öğretmen, meslektaşları tarafından şikayet edildi.



Kaymakamlık suç duyurusunda bulundu.



Milli Eğitim Müdürlüğü, “uygunsuz” diyerek, kadın öğretmene aylıktan kesme, erkek öğretmene sürgün cezası verdi. pic.twitter.com/TEcoNQi02d — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 1 января 2020 г.

​Kamu görevlilerinin hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet memurlarının mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği ya da kanunla belirlenen suç fiillerinin herhangi birini işledikleri yönünde ulaşan ihbar ve şikayetler hukuk güvenliği kapsamında Valiliğimiz tarafından incelenmekte ve soruşturulmaktadır. Bu kapsamda, ilimiz Maarif Müfettişleri tarafından bir lisede iki öğretmene ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu hususuyla ilgili inceleme soruşturma çalışmaları başlatılmış, soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari teklifler getirilmiştir. İlgili haberlerde iddia edildiği gibi 'doğum günü kutlaması ortamında yaşanan bir durumun söz konusu olmadığı' tespit edilmiştir. Yapılan inceleme soruşturma işlemleri sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini ortaya koymuştur."