TBMM Genel Kurulu, Libya tezkeresi için toplandı

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Genel Kurul, saat 14.00'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında açıldı.

Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'in toplanmasının usule uygun olmadığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Ben TBMM'yi değil, Genel Kurul'u toplantıya çağırdım" diye konuştu.

Şentop'un ardından tekrar söz isteyen Özgür Özel, "Sayın Başkanı oraya oturma yetkisini nereden alıyorsunuz. Genel Kurul sizi seçti. Genel Kurul seçilmiş bir kişi tarafından kararı askıya alınacak bir kurul değildir. Siyasi partilerle teker teker konuşmanız gerekirdi" diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu © AA /

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli © AA /

Meclis Başkanı Mustafa Şentop © AA / 1 / 3 © AA / CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Çıray: Libya'ya asker göndermeye hazırlanıyorsunuz hükümetten bir bakan bile yok

Tartışmanın ardından tezkere metni okundu ve parti gruplarının konuşmalarına geçildi. İlk sözü İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Aytun Çıray aldı.

Çıray'ın konuşmasında "Şu ayıba bakın, Libya'ya asker göndermeye hazırlanıyorsunuz hükümetten bir bakan bile yok. Cumhurbaşkanı gelip burada tezkereyi savunmalıydı. Türkiye hiçbir zaman ganimet ve yağma peşinde olmadı. Türkiye'nin vicdanı AKP hoperlörlerinden çok daha fazladır. Libya'ya müdahale facia olacaktır. Türkiye bu tür müdahalelere NATO ve BM kararları nezdinde karar vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı "Biz davet edildiğimiz yere gideriz" dedi. Bu mantıkla... Hadi kalkın gidip Azerbeycan'ı kurtaralım. Bir de bize milliyetçilik dersi vereceksiniz. Gelin masum şehit kanlarında boğulmayın. Bu tezkereye 'hayır' diyeceğiz. Bugün sadece Allah'tan korkun. Bu verdiğimiz kararla evlatlarımızı Fizan'a şehit olmaya göndereceğiz. Daha dikkatli olmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Çıray, konuşması sırasında iktidar sıralarındaki gürültüye tepki göstererek "Savaşa şehit olmaya asker göndereceğiz gürültüden durulmuyor. Madem ciddisiniz neden dinlemiyorsunuz. Beyefendi en ön sırada telefonla konuşuyor bir saattir. Sen ne anlarsın be! Benim dedem Balkanlarda şehit oldu!" diye konuştu.

© İHA / İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Aytun Çıray

Bostancı tepki gösterdi

Çıray'ın sözlerine AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı tepki gösterdi. "Sadece bu gün değil, her gün Allah'tan korkmak gerekir" diyen Bostancı, kürsüden milletvekillerine had bildirdiği gerekçesiyle Çıray'ı kınadıklarını söyledi.

Bostancı'nın, İYİ Parti'nin son bir kaç saat içinde tezkereye ret oyu verme kararı aldığına da dikkat çekmesi üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak biz Türkiye'nin geleceğine ilişkin kararlarda talimatlandırılmayı kabul etmiyoruz. O nedenle tezkere ile ilgili kararımız uzun sürdü bu, kararı kısa zamanda alanlar düşünsün" dedi.

MHP'li Akçay: Tezkere Türkiye'nin çıkarlarına katkı sağlayacak

Ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay kürsüye geldi. Akçay konuşmasında, tezkenin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına katkı sağlayacağını öne sürdü. Akçay, "Libya’ya verilen destek hukuki bir yükümlülük hem de millî hafızaya sadakattir" dedi.

© AA / MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay

HDP'li Hatimoğlulları: Net olarak 'Hayır' diyoruz

Akçay'ın ardından HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları kürsüye geldi. Hatimoğulları, tezkereye net olarak 'hayır' diyeceklerini söyledi. Hatimoğulları, "Bu tezkereye net bir biçimde 'hayır' diyoruz. Bu iktidar bu ülkenin tarihine kara sayfalar eklemeye devam ediyor" dedi.

© AA / HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları

CHP'Lİ Çeviköz: Vatan evlatları Libya çöllerine gönderilemez

Hatimoğulları'nın konuşmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.

Çeviköz, "Tezkerenin ucu açık bırakılmıştır. Siparişi Cumhurbaşkanı'ndadır. Meclis'i devre dışı bırakan bu tezkereyi onaylamamız asla mümkün değildir. Vatan evlatları sorumsuz bir şekilde Libya çöllerine gönderilemez. Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir. Türkiye kesinlikle taraf olmamalıdır" diye konuştu.

AK Partili Yılmaz: Tezkereye destek olacağız

Daha sonra Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz kürsüye geldi. Yılmaz, "Tezkerenin kabulü halinde ülkemiz milli çıkarlarımıza halel getirecek oldu bittileri önleyecektir. Libya birilerine uzak gelebilir. Libya bizim deniz komşumuzdur. Libya'da ne işimiz var sözü dar bir bakış açısını temsil eder. Dış politikada 360 derece bir perspektifle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tezkereye destek olcağız" dedi.

© AA / Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz

Erkan Baş: AK Parti'nin Libya'ya ilgilisi insani değil

Yılmaz'ın ardından Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş kürsüye geldi. Baş, "Dünyanın herhangi bir yerinde başka bir ülkenin askerlerinin girdiği ülkede huzur veya barış olmuş mudur? AKP'nin Libya'ya ilgisi insani değil. Siz bu zihniyetle Viyana'ya kadar gidersiniz. Ülkeyi bir yıkıma doğru sürükleyeceksiniz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Sonunu düşünen kahraman olamaz" diyor. Efendiler ciddi olun. Film mi çekiyoruz burada? Biz bu iç savaşta bir taraf değiliz. Diyorsunuz ki BM'nin tanıdığı meşru hükümet.. O zaman 'BM'nin tanıdığı Suriye'de ne işimiz var?' diye sormazlar mı size? Savaş dünyanın her yerinde lanetlenen bir şeydir. İşgalciler her zaman kaybetmiştir! Ankara'da Libya askeri görmek ister misiniz? Türkiye'deki Amerikan askerlerinden memnunmusunuz? Ya evet deyin, ya hayır deyin!" diye konuştu.

Saadet Partisi ise tezkereyi destekleme kararından vazgeçti. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Tezkereyi kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade ediyorum" dedi.

Libya Tezkeresi’nin kabul edilmesi için, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun 2 kabul' oyu vermesi gerekiyor.