İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane için dilekçe vermek isteyen öğrencilere polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler, yemekhanelerden kahvaltıların kaldırılmasına ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesine karşı yürüyüş düzenledi.
Kampüsün Beyazıt'taki ana giriş kapısı önünde toplanan öğrencilere, özel güvenlikçiler kapıyı açmadı. Rektörlüğü dilekçe vermek istediğini belirten öğrenciler kapıyı salladı.
Kahvaltının kaldırıldığı, indirimli yemek hakkının tek öğüne indirildiği İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler rektörlüğe dilekçe vermek istedi. Ana kapı önünde toplanan öğrencilere polis müdahale ettihttps://t.co/qo7h3bFECZ pic.twitter.com/bDPvPbKQfO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 2, 2020
Polis, 'dağılın' uyarısı sonrası müdahale etti. Müdahale edilen öğrencilerden gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.
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