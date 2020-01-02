2019'da CİMER'e en çok başvuru yapan iller belli oldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından CİMER başvurularına ilişkin paylaşım yaptı. 3 milyonun üzerinde başvuru olduğunu belirten Altun, "Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile; Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'danbaşvurularıyla ilgili paylaşımda bulundu.yaptığı paylaşımda:

"Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü olan CİMER'e 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3.138.233 adet başvuru yapıldı. Başvurulara verilen cevap sayısı 3.525.590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti.

Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile; Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu.

CİMER, vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışı içerisinde çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile; Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu.

CİMER, vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışı içerisinde çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 2, 2020

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