2019'da CİMER'e en çok başvuru yapan iller belli oldu

"Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü olan CİMER'e 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3.138.233 adet başvuru yapıldı. Başvurulara verilen cevap sayısı 3.525.590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti.
Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile; Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu.
CİMER, vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışı içerisinde çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.
Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile; Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 2, 2020
CİMER, vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışı içerisinde çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek.
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