Libya tezkeresinin kabul edilmesine AK Parti'den ilk yorum

Libya tezkeresinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Bu olsa iyi olur kabilinden bir tezkere değil. Bu bir savaş tezkeresi değil. Bu, atılması gereken bir adımdı. Ulusal güvenlik için zorunluluktu" dedi.

CNN TÜRK canlı yayınında Meclis'te kabul edilen Libya tezkeresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Numan Kurtulmuş şunları söyledi:Oylama geçti. Meclis'in kahir ekseriyeti oylamaya evet oyu verdi. Türkiye Akdeniz'de kendisine karşı meydan okumaları bertaraf edecek bir adım atmıştır. Bu adımın doğal bir sonucu olarak bugünkü tezkere oylandı. Bu olsa iyi olur kabilinden bir tezkere değil. Bu bir savaş tezkeresi değil. Bu, atılması gereken bir adımdı. Ulusal güvenlik için zorunluluktu."