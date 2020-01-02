İmamoğlu'ndan AK Partili Ünal'a yanıt: Ben İBB Başkanıyım, keyifle izlesin

İmamoğlu, ilçe belediyelerini ziyaretlerinin 17.’sini Büyükçekmece Belediyesi’ne gerçekleştirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından karşılanan Ekrem İmamoğlu, vatandaşların ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin, "Mahir Ünal’ın size yönelik eleştirileri vardı, ‘Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. İstanbul’un değil, Türkiye’nin sorunlarını konuşuyor’ diye. ‘Arkasındaki akıl, böyle istiyor’ demişti. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Benim arkamda, 16 milyon insanın aklı var. Şu anda konuştuğumuz konuları konuşuyorum günlerdir. Bunları hepsi, tek tek İstanbul’la ilgili çok önemli konular. Ama ben öyle anlıyorum ki; ne yazık ki AK Parti’nin içindeki bazı arkadaşlar, ‘Ben ne konuşsam da öne çıksam’ diye bir arayış içinde. Herhalde orada prim yapan, benim adımla ilgili bir şey söylemek. Ben, İBB Başkanı’yım. Keyifle izlesin."

Bugün Büyükçekmece ilçemizde Başkanımız @drhasanakgun ve teknik ekiplerle ilçenin sorunları ile ilgili çalıştık. Ardından Celaliye’de köy kahvesinde imar sorunu yaşayan vatandaşlarımızla buluştuk. İstanbul'daki çalışma kültürünü değiştireceğiz, ortak akıl ve katılım temel olacak. pic.twitter.com/gIsc3JlHEl — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 2, 2020

​