Saadet Partisi'nden Libya tezkeresindeki tutum değişikliklerine ilişkin açıklama

Yazıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi'nin Libya tezkeresine 'evet' oyu vermekten neden vazgeçtiğine dair bir açıklama yayımladı.

"Uyarılarımızı dile getirdikten sonra Meclis'te hükümet kanadının herhangi bir şekilde bu uyarıları dikkate alacağına dair geri dönüş alamadık" diyen Yazıcı, bunun üzerine tezkereye hayır oyu veren Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın bugünkü "bu vebala ortak olmayacağız" açıklaması yaptığını belirtti.

Yazıcı'nın açıklaması şu şekilde:

"Saadet Partisi olarak yapmış olduğumuz açıklamada Libya Tezkeresi ile ilgili uyarılarımızı, çekincelerimizi ifade ettik. Bu bildiriyi yayınlama amacımız, hükümetin daha önce uygulamış olduğu dış politikadaki hatalarını tekrarlamamasını dile getirmekti.

"Bu çerçevede çekincelerimizi, uyarılarımızı dile getirdikten sonra mecliste hükümet kanadının herhangi bir şekilde bu uyarıları dikkate alacağına dair geri dönüş alamadık.

"Bunun üzerine Konya Milletvekilimiz Abdulkadir Karaduman Bey de bugün meclis kürsüsünden bu tezkerenin Saadet Partimiz açısından ne anlama geldiğini ifade etmiş ve partimizin tavrını tüm kamuoyuna duyurmuştur.

"Bu vesile ile bu vebala ortak olmayacağımızı Saadet Partisi olarak bütün kamuoyuna bildirmiş olduk."

Bu çerçevede çekincelerimizi, uyarılarımızı dile getirdikten sonra mecliste hükümet kanadının herhangi bir şekilde bu uyarıları dikkate alacağına dair geri dönüş alamadık. — Ömer Faruk YAZICI (@omerfarukyaz) January 2, 2020

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Bu vesile ile bu vebala ortak olmayacağımızı Saadet Partisi olarak bütün kamuoyuna bildirmiş olduk. — Ömer Faruk YAZICI (@omerfarukyaz) January 2, 2020

​Saadet Partisi, TMBB'deki olağanüstü toplantıda tezkereyi destekleme kararından vazgeçmişti. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Tezkereyi kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade ediyorum" demişti.

SP'nin diğer bir milletvekili Cihangir İslam da oturuma katılmamıştı.