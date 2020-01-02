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22:20 02 Ocak 2020
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu: İdlib'de ve güney sınırımızda hazırlıksız olduğumuz bir durum yok

    © AA / Halil Fidan
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir." dedi.

    © DHA /
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    Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin yeni yılını tebrik etti. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda güvenlik konusunda ve İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirme yapacaklarını belirten Soylu, şunları söyledi:

    "Genel olarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerinde hayatın normale dönmesi için hem valilerimiz eliyle belirli bir plan dahilinde aynı zamanda 'Suriye görev gücü' şemsiyesinde çalışmalar sürmektedir. Bununla birlike sizlerin de yakından takip ettiği gibi son günlerde İdlib'de birtakım gelişmeler söz konusudur. Orada (İdlib'de) yaşanan çatışmalar dolayısıyla özellikle güneyden sınırlarımıza doğru sivil insanların bir hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu daha önce öngörmüştük ve bunu bir süredir de takip ediyoruz. Buna ilişkin bazı tedbirlere; bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin birtakım planlamalar yapmıştık."

    Soylu, kasım ayında da bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Hatta geçen dönem geldiğimde de yine bir hareketlenme söz konusuydu. İdlib'e yoğun bir baskı söz konusuydu. Kasım ayında, yine aynı masanın etrafında aynı değerlendirmeleri gerçekleştirdik. Bu aylar arasında da yine hem valilerimiz hem bakan yardımcılarımız bu konuda birçok kez aynı masanın etrafında bu değerlendirmeleri ve toplantıları gerçekleştirdiler. Bugün de buradaki tüm arkadaşlarımızla yine bu tedbirleri, son durumu, İdlib ve Suriye içerisindeki hareketlenmelerin genel bir değerlendirmesini hep birlikte yapmış olacağız."

    © İHA /
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    Suriye meselesinin sadece askeri yanının olmadığını, bu işin bir sivil tarafının da bulunduğunu vurgulayan Soylu, "Çatışmalar, istikrarsızlık ve diğer sorunlar, alt yapıya gelen zararlar, sivil yaşamın sürdüğü bölgelerde cereyan etmektedir. Dolayısıyla burada yaşanan her olumsuzluğun maalesef sivillere yansıyan tarafı da var. Bu gelişmelerin siviller açısından nasıl etki yapacağının planlanması ve uygularken de hassasiyet gösterilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

    Soylu, tür toplantıları hem Bakanlık olarak hem de tüm kurumlarla birlikte belli periyodlarla ve sıklıkla gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

    "Şunun kamuoyu tarafından bilinmesini isterim. Tüm kurumlarımızla sahayı sıkı bir şekilde, dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Gerek bilgimizi, gerek tedbirimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir. İzlemediğimiz bir durum da söz konusu değildir. İnşallah bugün de arkadaşlarımızla birlikte olumlu sonuçlar elde edeceğimiz bir toplantı gerçekleştireceğimize inanıyorum."

    Soylu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Suriye, İdlib, Süleyman Soylu, Türkiye
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