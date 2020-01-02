İBB'den içme suyu kaynaklarının doluluk oranı hakkında açıklama

İstanbul'daki içme suyu doluluk oranlarını aktaran İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’da aralık ayı boyunca mevsim normallerinin yüzde 30 altında yağış kaydedildiğini belirtti.

Ongun, ocak ayı içerisinde de 5-8 Ocak ve 20-23 Ocak tarihlerinde en az iki kere soğuk ve yağışlı havaların etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Murat Ongun’un açıklamasına göre, içme suyu kaynaklarının doluluk oranı da yüzde 38,08 oldu.

İstanbul'da Aralık ayı boyunca mevsim normallerinin %30 altında yağış kaydedilmiştir. Ocak ayı içerisinde de en az 2 kere (5-8 Ocak, 20-23 Ocak) soğuk ve yağışlı havaların etkili olması beklenmektedir. İçme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı da %38,08 dir. pic.twitter.com/ufLow6uoWg — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 2, 2020

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