Feyzioğlu'ndan Süleymani suikasti açıklaması: Türkiye’ye eskisinden de büyük görevler düşmektedir

ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, operasyonu ABD'nin iç politika hamlesi olarak yorumladı ve operasyonun bölgeyi büyük tehlikelerle baş başa bıraktığını ileri sürdü.

Feyzioğlu, açıklamasında şunları söyledi.

"ABD’nin, İran Devrim Muhafızları’nın silahlı kolu olan Kudüs Gücü’nün efsanevi komutanı Kasım Süleymani’yi Irak’ta füze ile öldürmesi Ortadoğu’yu daha da karıştıracaktır. Bu, Türkiye’yi çok yakından ilgilendirmektedir. Ortadoğu’da dengeleri korumak, barış isteyen herkes için artık daha zordur. Bizim açımızdan en önemli konu; Barış Pınarı Harekatı’nda elde ettiğimiz askeri ve diplomatik başarının Cenevre’de hazırlanmakta olan Suriye Anayasası’nda da korunması olmalıdır. Bu noktada Suriye’nin eyaletlere bölünmeyerek üniter devlet yapısını korumasını isteyen sadece üç devlet vardır. Bunlar; Türkiye, İran ve Suriye. İran artık daha keskin davranacaktır. Bu da müzakereleri etkileyecektir. ABD’nin daha ziyade iç politika hamlesi olarak gerçekleştirdiğini düşündüğüm bu operasyonu, bölgemizi bugünden görülemeyecek büyük tehlikelerle baş başa bırakmıştır. Bu sebeple Türkiye’ye sağduyu, bilgelik ve sahip olduğu engin tecrübe ile diplomasi alanında eskisinden de büyük görevler düşmektedir."