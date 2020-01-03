MNG’den eski Nissan CEO'su açıklaması: Adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir

MNG Jet, eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Ghosn adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir. Jetler, MNG Jet'e ait olmamakla beraber MNG Jet tarafından işletilmekte" denildi.