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13:05 03 Ocak 2020
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    İmamoğlu metrobüs araçlarıyla ilgili test sürüşüne katıldı: 'Hat uzatılabilir'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni alınacak metrobüs araçlarıyla ilgili test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, metrobüs hattının uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili soruya ise "Uzatılabilir. Ama niye uzatılabilir? Belki buradaki hafifleme, orada böyle bir ihtiyacı çözebilir" yanıtını verdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni alınacak metrobüs araçlarıyla ilgili test sürüşüne katıldı.  Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs son durağından Mercedes marka araca binen İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut da eşlik etti

    Firma yetkililerinden araçla ilgi detaylı bilgiler alan İmamoğlu, hareket halindeki otobüs içerisinde incelemelerde bulundu. TÜYAP'tan Yenibosna'ya kadar yolculuk yapan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da test ettiği araç içerisinde yanıtladı

    İmamoğlu, "Testler devam edecek mi? Ne zaman filoda metrobüsleri göreceğiz?" sorusuna "Bu tür şehirlerin otobüs alımları, birkaç otobüs değil, oldukça sayısı yüksek. Hele hele metrobüs hattı performans açısından çok üst seviyede; yolcu taşıma seviyesi, otobüslerin yaptığı kilometreler açısından yüksek. Onun için biz maksimum deneyim, minimum yanlışı bulmak zorundayız. Hatta hatasıza yakın araç tercihi yapmak zorundayız.  Hata yapamayız. Yüksek konfor, minimum maliyet ve uzun yıllara dayalı maliyet, aynı zamanda çevre duyarlılığı tabi. Tüm bu kavramları ekleyerek, en doğru kararı vereceğiz" yanıtını verdi. 

    'Ortak akılla hareket edeceğiz'

    İmamoğlu, "Kaç otobüs alımı planlanıyor? Öz kaynaklarla mı alınacak, krediyle mi alınacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Farklı finansman modelleri var. Verimlilikten kastım biraz da o. Bu işlerde ilk günkü maliyetle oturup hesap yapmıyorsunuz. Örneğin 10 yıllık hesap yapıyorsunuz. İşin içinde bakımı var. Orada kendimizi teminat altına almak istiyoruz. Yakıt tüketimindeki tasarrufun maliyete yansıma biçimi var. Bu, sizin maliyetinizi aşağı düşürüyor. Bütün bunlar iyi finansman hesapları. Aynı zamanda, araç teknolojisini deneyimlemiş insanların ortak kanaati gerekiyor. Burada da mümkün olduğu kadar ortak akılla hareket edeceğiz ve ona göre karar vereceğiz. Burada da şu anda bahsetmemizin doğru olmadığı ilave teknolojiler de konuşulacak. Bunlar var kafamızda. Niye konuşulmayacak diyorum? Şu anda bazı yasal altlıkları var, tartışmaya açık konular vesaire… Biz, metrobüs hattına gerçekten kapasitesinin çok üstünde yüklenildiğinin farkındayız. Bunu hafifletecek şey nedir? Metro yatırımıdır. İstanbul'un önceliği işte. Nedir metro yatırımı? Örneğin, Mecidiyeköy-Mahmuybey arasında bu yıl içinde devreye girecek metronun bile ciddi oranda metrobüs hattını rahatlatacağını düşünüyoruz. Örneğin, İncirli-Beylikdüzü hattı. Yıllardır rafta. Bunu oturup hızlıca konuşmak istiyoruz. Yine aynı şekilde İstanbul'un batısını ilgilendiren Mahmutbey'den Esenyurt'a giden hattımız var ki, Beylikdüzü metrosuyla da birleştirmeyi düşünüyoruz. İhalesi yapılmış, ama projesi yok ne yazık ki. Ona çalışıyoruz bir yandan. Bunların da devreye girmesi, 3-4 yıllık süreçler. Ama metrobüs açısından baktığınızda da bu hatlar devreye girdiğinde benim tahminim, ciddi oranda metrobüs ihtiyacı düşecek."

    'Daha uzun vadeli çözüm olarak bakıyoruz'

    Ekrem İmamoğlu, devamla şunları kaydetti:

    "O zaman normalleşen transit hat ya da özel tercihli yol gibi düşünelim, hat şekline dönüşecek. Bu daha verimli. Bugünü çözüyoruz, ama bir yandan 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasını da düşünüyoruz.  Bu hatta, insanları mümkün olduğu kadarıyla metroyla buluşturmakla çözüm bulacağız. Ama bu hat ihtiyaç duyulduğu ölçüde devam edecek. Biz, bugünü değil, aynı zamanda 5 yılı, 10 yılı, hatta 20 yılı tartışmak zorundayız. İstanbul'un bu anlamda geleceğini planlamak zorundayız ki sürprizlerle, siyasi kararlarla karşılaşmayalım. Daha önce de siyasi kararlar verildi. İlk planlama örneğin Avcılar-Topkapı idi. 'Şunu da ekleyelim, bunu da ekleyelim.' Verimlilik düşünülmedi. Orada kaybedilen vakit başka bir yatırımla çözülseydi belki ihtiyaç duyulmayacaktı. Mesela 2003'ten beri her seçim döneminde vaat edilen İncirli-Beylikdüzü metro hattı çoktan yapılsaydı bu hat düşünülmeyecekti. Örnek olarak söylüyorum. Bütün bu işler sürecin geleceğe dair planlama ihtiyacına dönük bir pozisyon. Bu konu ihmal edilmiş. Şimdi bunları hep böyle bugünün çözümü ama yarın daha uzun vadeli çözüm olarak bakıyoruz."

    İmamoğlu, metrobüs hattının uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili soruya ise "Uzatılabilir. Ama niye uzatılabilir? Belki buradaki hafifleme, orada böyle bir ihtiyacı çözebilir.  Hem Silivri hem Büyükçekmece'de ihtiyaçları dinledik. Hızlıca nasıl çözebiliriz? 'Ekspres hat çalışın' dedim İETT'ye. İnsanları hızlıca metrobüse taşımak için ekspres hat . Günün ya da ayların bazı dönemlerinde, çok düşük yoğunluklu bir yolculuk var. Örneğin kış ile yaz arasında 5-6 kat yolculuk farkı var. Bütün bunları gözeterek 'Ekpres hatlar olabilir' dedik. Popülizmle değil de bilimle hareket etmenin hem vatandaş lehine hem İstanbul lehine olacağının farkındayız" şeklinde yanıt verdi. 

    Etiketler:
    Test, Metrobüs, İBB, Ekrem İmamoğlu
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