AA: Öcalan'ın kuzeni MİT operasyonunda etkisiz hale getirildi

YPG'nin istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Kuzey Irak'taki operasyonuyla öldürüldü. Arslan'ın, Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu açıklandı.

YPG/PKK'nın istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla öldürüldü.

AA'nın aktardığına göre 2019 Kasım ayının ilk haftasında Sincar Hanesor'da düzenlenen operasyonla öldürülen Arslan'ın Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu, 'kırmızı' kategoride aranan 1968 doğumlu Metin Arslan olduğu belirtildi.

Arslan'ın, 2004-2007 döneminde 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007'de Irak'ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye'ye yönelik birçok eylem emri verdiği kaydedildi.

Arslan'ın, 2012'de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015'te YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargahının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye'nin Karaçok'a 2017'de düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi.