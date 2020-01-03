Selvi: Libya tezkeresinde AK Parti ve MHP blok olarak hareket etti, CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet 66 fire verdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Libya tezkeresine dair yapılan oylamaya ilişkin olarak "AK Parti ve MHP blok olarak hareket etti ama CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden oluşan muhalefet cephesi 66 fire verdi" dedi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Tezkerede fire oldu mu?' başlığıyla yayımlanan yazısında "Meclis’te Libya tezkeresi görüşülürken, önce iktidar ve muhalefet kulislerinin nabzını tuttum" ifadesini kullandı.

"AK Parti kulisinde en ufak bir tereddüt yoktu. Önce muhalefet kulisinden başladım. CHP’lilerde coşkulu bir tezkere karşıtlığı vardı. ’Libya çöllerinde Mehmetçiğin kanı dökülecek’ diyor, başka bir şey demiyorlardı. İYİ Partililer de tezkereye karşıydılar ama onlar biraz ’mahcup muhalif’ havasındaydılar. Eğer Meral Akşener sabah erkenden gelip grubu toplamasa, İYİ Parti yarı yarıya fire verebilirdi" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"HDP’de bir dağınıklık vardı. Öyle ki birçok milletvekili Meclis’e bile gelmemişti. Bize kayyım atanmış, ne işimiz olur Libya’yla havasındaydılar.

Devlet Bahçeli, görüşmeleri MHP grubunun başında Meclis’te izlemeye gelince MHP’lilerde heyecanlı bir tezkere destekçiliği vardı.

AK Parti’de ise en ufak bir tereddüt yoktu. Milletvekillerinin sohbetleri seçim çevresinden ziyade Akdeniz’e, Libya’ya, Atatürk’e, Enver Paşa’ya kadar uzanıyordu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun açıklaması ‘evet’ olarak anlaşılınca, ortaya ilginç bir tablo çıktı. Meclis’te iki milletvekili ile temsil edilen Saadet Partisi’nde Cihangir İslam oylamaya katılmayacağını, diğer milletvekili Abdülkadir Karaduman ise ‘hayır’ oyu vereceğini söyledi. Bu durum, ’Saadet üç parça’ esprilerine yol açtı.

Peki kim neyi savundu?

CHP adına konuşan Ünal Çeviköz, ’Türkiye, Libya iç savaşında taraf olmamalı. Serrac ve Hafter arasında arabulucu olmalı’ dedi.

İYİ Parti adına kürsüye çıkan Aytun Çıray, ’Türk askerini Fizan çöllerine götürmeye kalkıyorsunuz’ diye seslendi.

AK Parti adına kürsüye çıkan eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ’Tezkere, Türkiye’yi Antalya körfezine mahkûm etmek isteyen Yunanistan’a cevaptır’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya özel temsilcisi Emrullah İşler ise ’Arabuluculuğu denemediğimizi nereden biliyorsunuz? Her türlü imkân kullanıldı’ diye konuştu.

Büyük gerginlikler bekleyenler yanıldı, Libya tezkeresi Meclis’ten jet hızıyla geçti. AK Parti ve MHP blok olarak hareket etti ama CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden oluşan muhalefet cephesi 66 fire verdi."