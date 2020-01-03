Kılıçdaroğlu: Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da büyük sorunların başlangıcı olabilir

CHP lideri Kılıçdaroğlu televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesini, "Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir" sözleriyle değerlendirdi.

NTV'nin aktardığı habere göre, iktidara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'daki her olay Türkiye'yi etkileyecektir. Bizim Sayın Erdoğan'dan beklentimiz Ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınması, Türkiye'yi Ortadoğu'daki ateşten uzak tutmasıdır" dedi.

'Bir asker de Yunanistan'a gönderin o zaman'

Öte yandan partisinin 'hayır' oyu verdiği Libya tezkeresini değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, Libya'da Birleşmiş Milletler barış gücü oluşturulması talebinde bulunmasının en doğru yol olduğu görüşünü tekrarladı.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şu görüşü dile getirdi: "Asker gönderdiniz Libya'ya ne olacak? Asker göndermekle Doğu Akdeniz'de oyunu bozduğunuzu düşünüyorsanız bozulmadığı görüldü. Onlar da oturdu Yunanistan ile anlaşma yaptı. Bir asker de Yunanistan'a gönderin o zaman."

Kılıçdaroğlu, acilen diplomasinin devreye sokularak bölge ülkeleriyle samimi ilişkiler kurulması gerektiğini söyledi.

'İttifak için erken, seçim ortamında bakacağız'

CHP liderinin gündeminde iç siyasete ilişkin gelişmeler de vardı. Kılıçdaroğlu'na Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın partilerinin Millet İttifakı içinde yer alıp almayacakları soruldu.

Kılıçdaroğlu, "Milet İttifakı'nın öngördüğü ortak noktalarda benzerliklerimiz çok fazla. Hatta yüzde 99 oranında diyebilirim. Parlamenter sistem, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kurallar noktasında görüş birliği var. İttifak için erken, seçim ortamında bakacağız" yanıtını verdi.

'Yerli araba yapmaya karşı çıkmak Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil'

CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan yerli otomobil için, "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil. Türkiye teknolojideki hızlı değişimi yakalar ve sürdürürse bir dünya markası yaratabilir" yorumunu yaptı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yerli otomobili getirirlerse bir deneme turu yapabiliriz" dedi.

Kanal İstanbul projesinin olmayacağı iddiasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bu bütçeyle yapacaklarla buyursunlar yapsınlar" dedi. Kılıçdaroğlu iktidarın amacının gündem değiştirmek olduğunu da savundu.