İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand: Trump ve Pompeo erken sevindi ama uzun sürmeyecek

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili, "Trump ve Pompeo erken sevindi. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek" dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand, ABD yönetiminin 'İran'ın iki numarası' diye nitelenen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesini 'aptalca' bir hareket olarak yorumladı.

CNN TÜRK'ten Sena Alkan'a konuşan Büyükelçi, şunları söyledi:

"Trump ve Pompeo erken sevindi. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek. Aptalca bir hareket. Bu bir cinayet. 'Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız' dedik ama ABD'nin bu hatasının bir sonucu olacaktır. Bunun sorumluluğu da ABD'ye aittir. Süleymani Irak'ta misafirdi. Bu yaptıklarından ABD'nin korkması gerekiyor. Tahran'ın intikam için kararını bekleyeceğiz."

Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Tahran 'intikam' sözü vermiş, ABD ise Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulunmuştu.