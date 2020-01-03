Kayıt
15:10 03 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Cahit Turhan

    Bakan Turhan: Kanal İstanbul projesinde çevreye en az zarar verecek güzergah seçildi

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    117
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/103835/53/1038355384.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001031040960821-bakan-turhan-kanal-istanbul-projesinde-cevreye-en-az-zarar-verecek-guzergah-secildi/

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kamuoyunda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve "Kanal İstanbul projesinde çevreye en az zarar verecek güzergah seçildi" dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili olarak CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

    "Boğaz'dan yılda ortalama 43 bin gemi geçiyor. İstanbul Boğazı'ndan 2010 yılında 672 milyon gross tonluk yük hareketi varken bugün bu rakam 849 milyon gross tona çıktı" diyen Turhan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    "İstanbul'da 2010 yılından önceki yıllarda bu trafik 50 binin üzerine çıktı. Bu önemli bir göstergeydi. Zaman zaman dünya ticaretindeki ekonominin canlılık durumuna göre bu rakamlar inişli çıkışlı olarak seyrediyor. Gelecekte Boğaz'daki deniz trafiği riskleri artacak. Biz de özellikle İstanbul trafiğini yöneten Bakanlık ve bağlı kuruluşlar olarak bununla ilgili idari ve teknik tedbirleri de alıyoruz. İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan uluslararası trafiğinin daha da artacağı öngörülüyor. Bizim hesaplamaları yapıp tedbirleri almamız lazım.

    'Bu kanalın inşa edilebileceği 5 adet güzergahımız var'

    Bu kanalın yerinin tespiti de önemli. Bu kanalın inşa edilebileceği 5 adet güzergahımız var. Bu güzergahlar arazide, sahada araştırıldı, incelendi. Bunlar bir ulaşım projesinde, karayolu olsun demiryolunda olsun yapılan çalışmalardır. Biz Küçükçekmece-Durusu koridoruna karar verdik. Diğer alanlar su hatlarına daha çok zarar veriyordu. Bazılarında bunların kazı miktarı, yapım maliyeti, çevreye etkileri mukayese edildiğinde, İstanbul için çok önemli orman ve su kaynağı bizim için çok önemliydi. Diğer alternatifler İstanbul'un su kaynaklarına bizim belirlediğimiz güzergahtan daha olumsuz etki yapıyordu. Kanal İstanbul projesinde çevreye en az zarar verecek güzergah seçildi.

    © Fotoğraf : CNN Türk
    Turhan'ın bahsettiği 5 güzergah.

    Kanal İstanbul'un çevreye etkisi hakkındaki eleştirilere yanıt

    Biz işimizi ehli ile yapıyoruz. Bu konuda, ilgili konularda, ÇED konusunda, deniz-kara hayatı konusunda, çevrede yaşayan florada uzman olan kişilerle çalıştık. 200'ün üzerinde konusunda uzman ekiple çalıştık. Zaman zaman İstanbul Boğazı'nda anaforlar oluşuyor, bu gemi kaptanlarını sıkıntıya sokuyor. Biz de bu kanalı kullanacak olan araçların aynı sorunlarla karşılaşmaması için gerekli her türlü incelemeyi yaptık.

    Depreme etkisi

    Biz yapılarda deprem hesabı yaparız. Bunu da yaptık. Kanalın inşaatı depremi tetikler bilgisi doğru bilgi değil. Kanalın inşaatı bizim normal bir karayolu inşaatında, büyük bir yapının inşaatında yaptığımız kazıdan çok farklı değil. Kanal bölgesinde aktif bir fay yok. Bunların hesapları, bunların çalışmaları, deprem konusunda uzman hocalarımız ile, biz Mustafa Edip hoca ile çalıştık. Bu konuda otoritedir. Günde 125-140 arasında gemi geçirebiliyoruz Boğaz'da. Bizim insanlarımızın kullandıkları, yolcu taşıyan deniz araçlarımız var. İstanbul Boğazı'nın etrafındaki yerleşimlerde sadece insanlar yaşamıyor. İstanbul çok hareketli. Biz İstanbul Boğazı'nı artık İstanbul'da yaşayanlara daha fazla hizmet etmesi için bu kanalı yapıyoruz.

    'Biz bunları test ettik'

    Böyle projelerin laboratuvarlarda model testleri yapılır. Ortam şartları oluşturulur ve bu yapı nasıl bir davranış sergileyecek, özellikle denizdeki su hareketi için bunu yaptık. Bunu depreme tabi tuttuk. Denizin içindeki bazı askıdaki materyaller, bunların Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan Karadeniz'e olan geçişleri nasıl olacak, bunlar test edildi ve modellenerek yapıldı. Marmara Denizi'ndeki üstte 20 metre kalınlıktaki su tabakasında bir metreküp suda 6 miligram oksijen ihtiyacı var. Biz bunları test ettik. Testlerde suyun hareket hızı 2.2 metresaniye. Biz bunu bizim kanalımızda 2.1 olarak ölçtük. Buradaki oksijen hareketine çok fazla etkisi olmuyor, olumlu yönde etkisi oluyor."

    Montrö tartışması

    Kanalın Montrö Anlaşması'na herhangi bir etkisi olmuyor. Biz bunu uzmanlar ile oturduk, konuştuk. Onlara danıştık, işin sahibi onlar. Ulaştırma Bakanlığı olarak anlaşmanın uygulayıcısı bir bakanlığız. Uluslararası boyutu ile Dışişleri Bakanlığı uygulayıcısı. Aldığımız bilgilerde burada kanalın yapılması Montrö'ye herhangi bir zafiyet getirmez. Biz kurallarımızı koyup da burayı kullanacak olan araçların boyutlarına göre, özelliğine göre bizim öncelik verme hakkımız var. Biz birtakım hizmetlerde bir araçtan 30 bin lira para alıyoruz. 'Beni burada bekletme' diyor armatör, geminin karaya oturma riski var, giderleri var, '50 bin dolar vereyim, hemen geçir' diyor. Biz alternatif olması için yapıyoruz. Kanal İstanbul'dan sonra Boğaz'dan yılda 25 bin gemi geçirebileceğiz."

    Etiketler:
    Kanal İstanbul, Çevre, Güzergah, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mehmet Cahit Turhan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.
    New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı: Bu yılki tema iklim değişikliği
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet