Kayıt
16:09 03 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    AKM inşaatında yaralanan işçiden Tamince ve Topsakal'a suç duyurusu

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104057/38/1040573811.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001031040961148-akm-insaatinda-yaralanan-isciden-tamince-ve-topsakala-suc-duyurusu/

    Taksim'deki AKM inşaatında vinç halatının kopmasıyla 32 metre yükseklikten düşerek yerdeki demirlere saplanan işçi Mehmet Alaca, inşaatı yapan Fettah Tamince ve Naci Topsakal hakkında delilleri yok ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, Taksim’deki yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında bir ay içinde üç işçi inşaatta meydana gelen çeşitli kazalarda yaralandı.

    İlk olay 18 Kasım’da inşaat kalıbının Cengiz Bozkurt isimli işçinin üzerine düşmesi sonucu yaşandı.

    İkincisi ise 26 Kasım’da ismi öğrenilemeyen bir işçinin yüksekten düşmesi sonucu meydana geldi.

    Üçüncü kaza ise 15 Aralık’ta gerçekleşti. Gece vardiyasında beton kalıpçısı olarak çalışan 32 yaşındaki Mehmet Alaca, henüz bilinmeyen bir nedenle beton sepette bulunduğu sırada kule vinç halatının kopması sonucu 32 metreden düştü.

    Vücudunun bir kısmı yerdeki demirlere saplanan Alaca, itfaiyenin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi acil cerrahi bölümünde tedavisi devam eden Alaca’nın vücudunda kırık ve eziklerin olduğu tespit edildi. 

    'Kamera kayıtları silindi'

    Alaca’nın eşyalarını almak için şantiyeye gittiğini ancak oradaki görevlilerin kendisini kovduğunu belirten ağabeyi Ömer Alaca, şu ana kadar hiçbir şirket yetkilisinin kendilerini ziyaret etmediğini söyledi.

    Kardeşinin yaralanmasında bir ihmal olup olmadığını araştırdıklarını belirten ağabey Alaca, kazadan hemen sonra vincin söküldüğünü, kamera kayıtlarının da silindiğini iddia etti.

    Delillerin karartılarak olayın üstünün örtülmeye çalıştığını iddia eden aile, AKM’yi yapan Sembol İnşaatın sahibi Fettah Tamince ve Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Etiketler:
    Naci Topsakal, Fettah Tamince, İşçi, Suç duyurusu, İnşaat, Taksim, AKM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.
    New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı: Bu yılki tema iklim değişikliği
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet