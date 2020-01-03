Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden Sel: Cumhurbaşkanı ve mahkeme heyetine hakaretten hakkımda 2 soruşturma açılmış

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel'i yitiren Mısra Öz Sel, kişisel Twitter hesabında hakkında iki tane soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Daha önce ifadeye çağırıldığını açıklayan Sel, soruşturmalara dair şu bilgiyi verdi:

"İfademi vermek için Emniyet'e gittim. Cumhurbaşkanı ve mahkeme heyetine hakaretten hakkımda iki ayrı soruşturma başlatılmış. İfademi yazılı olarak bizzat Çorlu Savcılığı'nda yapmak istediğimi belirtip, Emniyet'ten ayrıldım. Oyalama değil 'adil yargı' istiyorum."

İfademi vermek için emniyete gittim.

Cumhurbaşkanı ve mahkeme heyetine hakaretten hakkımda iki ayrı soruşturma başlatılmış.İfademi yazılı olarak bizzat Çorlu savcılığında yapmak istediğimi belirtip, emniyetten ayrıldım.

Oyalama değil “Adil Yargı” istiyorum!#CorluTrenKatliamı — Misra Oz Sel (@misra_oz) January 3, 2020

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