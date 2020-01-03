Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan'ın Haberdar.com'da 27 Haziran 2016'da kaleme aldığı 'Ezip Geçmek' başlıklı yazısında kullandığı ifadeler sebebiyle iki ayrı suç kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda iddianame düzenlenmişti.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, Altan hakkında yazdığı makale ile silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı hem de örgüte ait şiddet içeren eylem ve davranışları meşrulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla 3 yıl hapis cezası verilmişti.

Ayrıca Altan'a diğer suçtan 2 yıl 11 ay hapis çıkmıştı. Altan hakkında iki suçtan verilen toplam ceza böylelikle 5 yıl 11 aya ulaşmıştı. Altan, 5 yıl 11 ay hapse çarptırıldığı iki ayrı suçtan aldığı cezayı bozmak için istinafa başvurmuştu. Ancak İstanbul İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, bugün kararı yerinde görerek Altan’ın aldığı cezayı onadı.