Süleymani'nin ölümüne ilişkin Ankara'dan ilk açıklama: Türkiye suikastlere her zaman karşıdır

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlere ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlenmesiyle ilgili Ankara'dan ilk tepki, Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlığın açıklamasında "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz" ifadesi yer aldı.

Kasım Süleymani ve beraberindeki konvoya yapılan saldırının bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir. Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlere ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur. Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz."