Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı

Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde düzenlenen güvenlik zirvesi 3 saat sürdü.
Toplantıda bölgede yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
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