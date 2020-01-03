Erdoğan, Macron'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkiler ele alındı.