Randevusuz muayene olmak istedi, doktorun burnunu kırdı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusuz bir şekilde muayene olmak isteyen bir kişi, doktora saldırdı. Burnu kırılan doktorun kafa travması yaşadığı öğrenildi.

Öğle saatlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir hasta Genel Cerrahi Polikliniği'nde görevli asistan doktor Burak Altunpak’ın yanına gelerek randevusu olmadığı halde muayene olmak istedi.

Doktor Altunpak ise hastaya, randevulu hastanın çok olduğunu ve öğleden sonra oluşabilecek bir boşlukta bakabileceğini belirtti. Bunun üzerine hasta, hakaretler edip saldırdığı Doktor Altunpak’a herkesin içinde kafa atarak hastaneden uzaklaştı.

Doktorun saldırıya uğradığını gören, meslektaşları burnu kırılan ve kafa travması yaşadığı öğrenilen doktoru tedavi altına aldı.

Doktor Altunpak’ın şikayeti üzerine polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.