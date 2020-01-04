Zeydan Karalar’dan sel felaketi açıklaması: 500 milyona ihtiyaç var

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'daki sel felaketine değindi. Karalar, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için 500 milyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

‘Bu yağmur asrın felaketiymiş'

TELE1'de yayımlanan Uğur Dündar’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Demokrasi Arenası’na konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’daki sel felaketine değindi. Karalar, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için 500 milyona ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Adana’daki sel felaketiyle ilgili konuşan Karalar, “Ben daha önce ’60 yıldır böyle yağmur görülmedi’ demiştim ama bu yağmur asrın felaketiymiş. En çok yağmur Yüreğir’e yağdı. İki Seyhan nehri kadar Adana’ya su aktı. Bütün belediyeler teyakkuzdaydı. Biz 75 vatandaşımızı kurtardık. Bizim maddi kaybımız 100 milyonun üstünde” dedi.

'500 milyona ihtiyaç var'

Bölge insanının mağdur olduğunu vurgulayan Karalar, “Biz yaraları sarmak için yanlarından ayrılmadık. Hem devlet hem de biz maddi desteğimizi sürdürüyoruz. Afet bölgesi ilan edilsin denildi. Bence halkın borçları silinmeli, faizler ertelenmelidir. Adana’ya 500 milyonluk bir yatırıma ihtiyaç var yağan yağmurun tahliye edilmesi için. Biz bu sorunu önümüzdeki sene halledeceğiz. Biz bu sorunu halletmek için birçok proje hazırladık sayın bakan da bize söz verdi yardımcı olmak için” ifadelerini kullandı.

'Yapılan her şeyi halkımıza anlattım'

Halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade eden Karalar, “Görevi devraldıktan sonra yapılan her şeyi halkımıza anlattım. Bizi bazen eleştiriyorlar ama biz farkımızı ortaya koymayalım mı? Bu harcamaların nereye gittiğini halka anlatmayalım mı?” dedi.

'46 kuyuya sadece kapak konulmuş'

Kendisinden önceki yönetimin hizmet konusunda büyük yanlışlar yaptığını ifade eden Karalar, “76 mahallede kuyu açılacak ve oradan halka su verilecekti. İhaleye çıkıldı. 46 kuyuya sadece kapak konmuş ve yapılmış gibi gösterilmiş. Biz bunu ortaya çıkardık. Adana’nın 3’te 1’inde sağlıklı içme suyu yoksa bu ayıptır. Belediye millete hizmet etmek için vardır. Ben bu hizmeti yapmak için işçileri aldım. Biz halka daha iyi hizmet etmek için kolları sıvadık. Biz şehirde arıtılmadık su kaynağı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.