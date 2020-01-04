Kayıt
01:21 04 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Tunç Soyer: Urla'da yeni başkan seçilecek

    © Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104084/07/1040840724.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001041040963358-tunc-soyer-urlada-yeni-baskan-secilecek/

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin Urla Belediyesi'ndeki kayyum yönetimine karşı yaptığı toplantısında, "Belediye meclis üyelerinden birisi halkın başkanı olarak seçilecek ve o bizim için belediye başkanı olacak. Bir dahaki toplantıda mutlaka bir kişi seçilecek ve sizin seçilmiş belediye başkanınız olacak." dedi.

    © Fotoğraf : Twitter
    FETÖ'den tutuklanan CHP'li belediye başkanı görevden alındı: Yerine kaymakam atandı
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un tutuklanması ve Urla Belediyesi'ne atanan kayyumla ilgili CHP'nin düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur hazır bulundu. Konuşmasında Urla halkının iradesinin önemini vurgulayarak dayanışma mesajı veren Soyer, her ay Urla CHP meclis üyeleriyle toplantılar yapılacağını açıkladı.

    Cumhuriyet'in haberine göre Soyer, "Urla halkının oylarıyla seçilmiş halk iradesi yok sayılamaz. Analarının ak sütü gibi oylarla seçilen meclis üyeleriyle her ay toplantı yapmayı sürdüreceğiz. Onlarla birlikte Urlalıların eli kolu olmaya devam edeceğiz. Ben de katılacağım. Urlalı vatandaşlarımızın sorunlarını Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince çözmeye çalışacağız" dedi.

    'Halk Meclisi'

    “Halk Meclisi ortak söylem olacak” diyen Tunç Soyer konuşmasına şöyle devam etti: “Urla Belediye meclisimiz belediye başkanımız varken nasıl çalışıyorsa öyle çalışmaya devam edecek. Biz de düzenli toplanacağız. Bu kararları mecliste birlikte alacağız. Urlalıların meclislerine sahip çıkmasını, talepte bulunmalarını istiyoruz. İşin başında olacağız.” 

    © Fotoğraf : Twitter
    'Mahrem imam', CHP'li Oğuz'un üzerine kayıtlı GSM hattını kullanmış

    'Meclis üyelerinden biri başkan seçilecek'

    Tunç Soyer konuşmasında Urla belediye meclis üyelerinden birinin halkın başkanı olarak seçileceğini açıklayarak "Belediye meclis üyeleri binadaki yerlerinde olsunlar. Belediyenin sahibi olduklarını hissettirsinler. Belediye meclis üyelerinden birisi halkın başkanı olarak seçilecek ve o bizim için belediye başkanı olacak. Bir dahaki toplantıda mutlaka bir kişi seçilecek ve sizin seçilmiş belediye başkanınız olacak. Seçilmiş büyükşehir belediye başkanınız da yanınızda olacak. Biz burada temsil edilmeye devam edeceğiz" dedi. 

    'Demokrasi mesajı'

    Toplantıda kayyum idaresine karşı olduğunu belirterek buna karşı mücadele edeceklerini söyleyen Soyer, demokrasinin tarihin hiçbir döneminde insanlığa altın tepside sunulmadığını belirterek "Demokrasi insanlığın bildiği en büyük inovasyon. Bu gezegende yaşayan canlıların bir arada yaşamasının en büyük garantisi demokrasi olmuştur. Demokrasi tarihin hiçbir döneminde insanlara altın tepsilerle sunulmamıştır. Hep kavga etmek gerekli olmuştur. Çünkü bu coğrafyada birileri hukukun üstünlüğünü istemez. Birileri kendi iktidarlarını halkın susturulması pahasına isterler. Bu süreçler son bulmadı. Türkiye'de tek adam sistemiyle başlayan bir sistem bizi demokrasi den uzaklaştığımız bir noktaya götürdü" diye konuştu.

    'Atalarımız için bunu yapmak zorundayız'

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözlerine şöyle devam etti: "Demokrasi toplumun köklerinden beslenir. Her kanun hukuki ve demokratik olmayabilir. Karşı çıkışımız sadece mevzuata aykırılık değil mevzuatın bizzat kendisinedir. Buna isyan etmek boynumuzun borcudur. Bu ülkede demokrasi için canlarını vermiş atalarımızın hatıraları için bunu yapmak zorundayız."

    Etiketler:
    İbrahim Burak Oğuz, FETÖ, Kayyum, Urla, İzmir, Tunç Soyer, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.
    New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı: Bu yılki tema iklim değişikliği
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet