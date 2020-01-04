Tunç Soyer: Urla'da yeni başkan seçilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin Urla Belediyesi'ndeki kayyum yönetimine karşı yaptığı toplantısında, "Belediye meclis üyelerinden birisi halkın başkanı olarak seçilecek ve o bizim için belediye başkanı olacak. Bir dahaki toplantıda mutlaka bir kişi seçilecek ve sizin seçilmiş belediye başkanınız olacak." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un tutuklanması ve Urla Belediyesi'ne atanan kayyumla ilgili CHP'nin düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur hazır bulundu. Konuşmasında Urla halkının iradesinin önemini vurgulayarak dayanışma mesajı veren Soyer, her ay Urla CHP meclis üyeleriyle toplantılar yapılacağını açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre Soyer, "Urla halkının oylarıyla seçilmiş halk iradesi yok sayılamaz. Analarının ak sütü gibi oylarla seçilen meclis üyeleriyle her ay toplantı yapmayı sürdüreceğiz. Onlarla birlikte Urlalıların eli kolu olmaya devam edeceğiz. Ben de katılacağım. Urlalı vatandaşlarımızın sorunlarını Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince çözmeye çalışacağız" dedi.

'Halk Meclisi'

“Halk Meclisi ortak söylem olacak” diyen Tunç Soyer konuşmasına şöyle devam etti: “Urla Belediye meclisimiz belediye başkanımız varken nasıl çalışıyorsa öyle çalışmaya devam edecek. Biz de düzenli toplanacağız. Bu kararları mecliste birlikte alacağız. Urlalıların meclislerine sahip çıkmasını, talepte bulunmalarını istiyoruz. İşin başında olacağız.”

'Meclis üyelerinden biri başkan seçilecek'

Tunç Soyer konuşmasında Urla belediye meclis üyelerinden birinin halkın başkanı olarak seçileceğini açıklayarak "Belediye meclis üyeleri binadaki yerlerinde olsunlar. Belediyenin sahibi olduklarını hissettirsinler. Belediye meclis üyelerinden birisi halkın başkanı olarak seçilecek ve o bizim için belediye başkanı olacak. Bir dahaki toplantıda mutlaka bir kişi seçilecek ve sizin seçilmiş belediye başkanınız olacak. Seçilmiş büyükşehir belediye başkanınız da yanınızda olacak. Biz burada temsil edilmeye devam edeceğiz" dedi.

'Demokrasi mesajı'

Toplantıda kayyum idaresine karşı olduğunu belirterek buna karşı mücadele edeceklerini söyleyen Soyer, demokrasinin tarihin hiçbir döneminde insanlığa altın tepside sunulmadığını belirterek "Demokrasi insanlığın bildiği en büyük inovasyon. Bu gezegende yaşayan canlıların bir arada yaşamasının en büyük garantisi demokrasi olmuştur. Demokrasi tarihin hiçbir döneminde insanlara altın tepsilerle sunulmamıştır. Hep kavga etmek gerekli olmuştur. Çünkü bu coğrafyada birileri hukukun üstünlüğünü istemez. Birileri kendi iktidarlarını halkın susturulması pahasına isterler. Bu süreçler son bulmadı. Türkiye'de tek adam sistemiyle başlayan bir sistem bizi demokrasi den uzaklaştığımız bir noktaya götürdü" diye konuştu.

'Atalarımız için bunu yapmak zorundayız'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözlerine şöyle devam etti: "Demokrasi toplumun köklerinden beslenir. Her kanun hukuki ve demokratik olmayabilir. Karşı çıkışımız sadece mevzuata aykırılık değil mevzuatın bizzat kendisinedir. Buna isyan etmek boynumuzun borcudur. Bu ülkede demokrasi için canlarını vermiş atalarımızın hatıraları için bunu yapmak zorundayız."