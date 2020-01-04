Kayıt
11:00 04 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Hava-İş: 1 yıl içinde yaklaşık 55 THY personeli uçak içinde bayıldı

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103948/85/1039488557.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001041040963797-hava-is-1-yil-icinde-yaklasik-55-thy-personeli-ucak-icinde-bayildi/

    Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş), Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili olarak bazı iddialar öne sürdü: "2017-2018 Yılı içerisinde uçak içerisinde yaklaşık 55 kabin memuru arkadaşımızın bayıldığını, kabinden ve kokpitten birçok arkadaşımızın kronik rahatsızlıklara yakalandığını üzülerek müşahede etmiş bulunmaktayız."

    Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının bağlı olduğu tek yetkili sendika olan Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) bir açıklama yaptı ve "Yaşadığımız bütün sıkıntıları, yasalar çerçevesinde tüm imkanlarımızı kullanarak çözmeye çalışıyoruz. THY ile yaptığımız tüm görüşmelerimizin asıl amacı, üyelerimizin kazanılmış haklarının korunarak hiçbir kayıp yaşanmaksızın çözüme ulaştırmaktır" dedi.

    Açıklama şöyle devam etti:

    "Ancak daha öncede birçok defa gördüğümüz üzere, ne zaman şirketi zora soksalar, ne zaman işler kötüye gitse yöneticilerin aklına ilk gelen çözüm, personelin hakkını nasıl gasp ederim oluyor. Göreve geldikleri ilk günden bugüne 1400 civarı Kaptanın nasıl bu şirketten ayrılmak zorunda bırakıldığını, bu kaptanların yetişmesi için harcanan milyonlarca doların nasıl çöpe atıldığını veya orta doğu şirketlerine altın tepside sunulduğunu sorgulamaları daha doğru olur. Sadece kaybedilen para mı? Asla. Aslında kaybedilen ülkemizin geleceği…

    2023 hedefinin minimum 2033'e ötelendiğini havacılıktan anlayan herkes çok iyi biliyor. Devletimiz, tüm imkanlarını seferber edip dünyanın en büyük havalimanını yapıp Milletimize ve camiamıza sundu. Ama ellerindeki hazır tecrübeli personelin, kaptanların kıymetini bilmediler. Yeni havalimanı açılalı 8 ay oldu hemen herkes perişan. Bunları düşünüp kaygılanmak yerine sıcak koltuklarında oturup daha 7 ay önce altına imza atıp bağlı kalacakları, tüm kamuoyu önünde şeref sözü verdikleri, çalışanların hakkı olan TİS maddelerinden kanunsuzca ve tek taraflı vazgeçiyorlar,  ayrıca tek taraflı olarak Kanunlara ve Anayasaya aykırı yaptıkları değişikliği mail ile bildiriyorlar. Ancak herkes bilmelidir ki; kimse Anayasadan ve Kanunlardan üstün değildir.

    Biz Hava-İş Sendikası olarak TİS hükümlerinden hiçbir kişi veya zümre için, zerre kadar taviz vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir, kimsenin hukuku hiçe saymasına müsaade etmeyiz. Geçtiğimiz haftalarda bize gelen kokpit personelinin üç günlük mazeret izin hakkının iptali isteğini kabul etmedik. TİS 20. Maddesi gereğince uyuşmazlık kurulu kurulup, tutanak tutulması için THY'den 2 tane En Üst düzey yönetici ve sendikadan da 2 tane En Üst düzey yöneticinin katılması gereken toplantıya THY tarafı çalışanların iradesini hiçe sayarak en alt düzeyden 2 yöneticiyi gönderip bu işi de kanunsuzca oldubittiye getirmek istemiştir. Tarafımızca bu duruma müsaade edilmeyerek, yetkili yöneticileri beklediğimiz kendilerine iletilmiştir. Ancak THY yönetimi kendince TİS'i tek taraflı askıya alıp, 3 günlük mazeret iznini kaldırdığı talimatını mail ile ara yöneticilerine bildirmiştir. Bu yapılan Anayasaya ve Kanunlara açıkça aykırıdır. Konu ile ilgili hukuki süreç başlatılmış olup sürece ilişkin güncel bilgilendirme yapılacaktır.

    Gelelim bazı basiretsiz yöneticileri tasarrufa yönelten maddi kayıpların gerçek sebeplerinden bazılarına…

    Bu şirket için alın teri döken, emek veren insanlar değil, gereksiz yere ihdas edilen uydurma makamlara atanmış yöneticilerdir yük… Buna ilave olarak şirketi uçuruma götürdüğü için görevden almak zorunda kaldıkları, hiçbir iş yapmadığı halde Başkan maaşı ve makam arabası vermeye devam edilen, himayelerindeki eski başkanlardır yük... Çalışanların tek kabahati Vatanlarını ve şirketlerini çok sevip, her türlü fedakarlığı yapmalarıdır. Sadece yeni havalimanında uçuş ekiplerinin yaptıkları SKPK lar ile 150 milyon dolar civarı kazanç sağlamıştır. Peki sayın yöneticiler,  şirkete neler yaptı? Şirkete alıp da 8-9 aydır uçurmadığı, ama maaş ödemeye devam ettiği yüzlerce pilot var, bunların sorumlusu kim? Yönetim değişikliğinden beri 1400 civarı pilot bu şirketten gitti. Bunların sorumlusu kim? 

    Şirketteki bazı kuralsızlıklara rağmen THY'de bir şekilde uçuş operasyonları yürütülüyorsa bunda iş bilmez yöneticilerin hiçbir katkısı yoktur. Ne yazık ki yöneticiler oturdukları koltuğa sıkıca sarılıp alacağı bir sonraki maaşı ve kendilerini düşünmekten başka hiçbir şey yapmamaktadır. Sayın yöneticilerin bu söylediklerimizden şüpheleri varsa birkaç ay ücretsiz izin alıp işe gitmesinler; o zaman bakın şirkette işler ne kadar düzgün, çalışanlar ne kadar mutlu ve huzurlu olacak hep birlikte görürüz. İhdas edilen gereksiz makamlara, belli başlı kişilerin nasıl getirildiğini ve yıllarca oralarda kalmak içinde neler yaptığını, aldığı evin taksiti bitene kadar görevde kalmak için araya nasıl birilerinin sokulduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Yöneticilerimizin temel görevi yönetici sorumluluğu içerisinde personelin temel hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak olmalı iken; kendilerini şirketin sahibi gibi görüp, personeli köle yerine koyarak onları azarlamak, tehdit etmek, baskı yapmak ve hakkını arayana uyduruk bahanelerle ceza verip şahsi dosyalarını yalan yanlış iftiralarla kabartıp, kirletmek hiç kimsenin haddi değildir.

    THY'de bazı yöneticilerin sendikamıza ve personelin sendikal haklarına karşı kasıtlı yürüttüğünü düşündüğümüz ve maksadını aşan bu tutum ve davranışlara en kısa zamanda son vermesini ikaz ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de hiçbir şekilde üzerine vazife olmayan kahramanlıklara kalkışmamalarını tavsiye ediyoruz.

    Başta Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere Uçuş İşletme Yöneticilerine de kanunsuz ve kuralsız yaptırılan mesailere ve uçuşlara dur denilmeli, kazanılmış hakların korunması adına meslektaşlara sahip çıkılmalıdır. Buna gücü ve basireti yetmeyen yöneticilerin yapacağı en onurlu davranış görevini kendi isteği ile derhal bırakmaları olacaktır. Birilerinin asli olan işini yapmak yerine üst yönetimi eksik ve yanlış bilgilerle bilgilendirip yanlış kararlara sebep olmak, şirketi milyarlarca lira zarara uğratmak, şirketle çalışanın arasına girerek çalışanın aidiyet duygusunu yok etmek ve ayrıca çalışanları da sendika ile karşı karşıya getirmeye çalışmaktan da yöneticilerin artık vazgeçmesi gerekmektedir.

    Uçmakla ve uçuculukla alakası olmayan birimlerin değirmen suyuna girip, uçucu arkadaşlarımızı boğmaya çalışanları iyi biliyoruz. Buradan bir kez daha söylüyoruz; Personelin hakkını korumayan, yok etmeye veya gasp etmeye çalışan yöneticilere hatırlatmakta fayda vardır ki; oturulan o koltuklar şimdiye kadar kimseye kalmadı, kimseye de kalmayacaktır.

    Değerli üyelerimiz; bizler ekmeğinizi kazanmak için ne kadar fedakarlık ettiğinizi ve ne kadar aidiyet sahibi olduğunuzu çok yakından biliyor ve takip ediyoruz. Sizlerin haklarınızı kaybetmemeniz ve ekmeğinizi kazanırken hayatlarınızın kararmaması için sendika olarak elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Özellikle 2017 yılından sonraki süreçte FTL bahanesi ile sendikanın ve siz çalışanlarımızın birlikte kazandığı birçok hakkın gasp edilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Biz konu ile ilgili defalarca uyarılarda bulunduk, duyurular yaptık ve sonunda hiç bir düzelme olmadığı için de kanunların bize verdiği haklar çerçevesinde sorumlu bazı yöneticiler hakkında birçok konuda yasal işlemleri de başlattık ve süreç devam etmekte.

    Sizleri sonuçlardan da haberdar edeceğiz. Hiç kimsenin insani bir hak olan ücretli mazeret iznini kaldırmaya, sizleri kuralsız uçurmaya, kazanılmış hak olan pazar mesailerinizi kaldırmaya, yakıt paralarınızı indirmeye, yapılan ağır mesailerle hayatlarınızı tüketmeye ve 'tasarruf tedbirleri' bahanesi ile şirkette huzuru kaçırıp hak gaspı yapmaya yetkisi yoktur. Bu şirket hepimizin şirketi ve bizlerde bu ülkenin birer ferdi olarak bu yanlışa göz yummayacağız. Biz Hava-İş Sendikası Yönetimi olarak imzaladığımız TİS ve protokollerin hemen imza sonrasında ihlallere uğramasını ve hak gaspına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha yineliyor ayrıca çalışanlara karşı düşmanlık yapanları da şiddetle kınıyoruz.

    Değerli üyelerimiz yasalar, kurallar ve uygulamakla yükümlü olduğunuz TİS hükümleri çerçevesinde uçuşlarınızın emniyetli olarak yapılması tek amacımızdır, bunun dışında hiçbir uygulamaya müsaade etmeyiz. Son yıllarda ülkemizin içerisinden geçtiği zorlu süreçleri de göz önünde bulundurarak işlerin yürümesi ve uçuşların aksamaması için ne kadar büyük fedakarlık ve özveri içinde olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Sizler bunları yaptıkça birileri işlerini mükemmel yaptığını zannederek hem kendilerini hem de üst yöneticilerini kandırmaya devam etmektedirler. Sizlerin bu süreçte sağlıklarınızı kaybetmenize, huzurlarınızın bozulmasına ve mutsuz olmanıza da hiç aldırış etmeden duyarsız kalmaya devam etmektedirler.

    2017-2018 Yılı içerisinde uçak içerisinde yaklaşık 55 kabin memuru arkadaşımızın bayıldığını, kabinden ve kokpitten birçok arkadaşımızın kronik rahatsızlıklara yakalandığını ve bazılarının da lisanslarının kaybettiklerini üzülerek müşahede etmiş bulunmaktayız. Yine 3 kuruş kazanmak uğruna aidiyet duygusunu yok ederek, kabin ekibi üyelerimize uygulanan uzmanlaşma eğitimleri ile kabin ekibi üyelerimizin yarı maaşları da gasp edilmektedir.

    Üyelerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde çözüm bulamayan yöneticiler yerine, bundan sonra ülkemiz, şirketimiz ve kendi menfaatimiz için kendi öz çözümlerimizi bulmalıyız. Bu amaçla öncelikli olarak şu an neredeyse tamamen yok edilmeye çalışılan TİS ile kazanılmış sendikal hakların muhafazası ve arkadaşlarımızın emniyetle görevlerini yaparak olabilecek muhtemel kazaların önüne geçebilmek adına, bugünden itibaren şirket genel müdürünün de 2017 yılında uygulanmasını istediği S.O.P’un (Standart Hareket Usulleri) sizler tarafından TAM ve EKSİKSİZ bir şekilde hassasiyetle uygulanmasını rica ediyoruz. Uçucu arkadaşlarımız sizler S.O.P’i tam olarak uyguladığınızda, görevlerinizi sorumluluklarınız ölçüsünde yaptığınızda birileri tarafından üzerleri örtülen, sorumluluğunuz olmadığı halde sizlere yüzlerce kat ekstra iş yükü bindirerek sizlerin tarafından çözümlenen problemler ve sorunlar gün yüzüne çıkacak ve artık gizli kalamayacaktır. Böylece liyakat sahibi olmayan birilerinin de hiç bilmedikleri havacılığı hala öğrenememiş oldukları, kendilerini bu makamlara atayanlarca da görülebilecektir.

    Sizlerden ricamız tüm arkadaşlarımızın görevlerine tam imza saatlerinde başlamalarını, uçuş öncesi hazırlıklarını, gümrük işlemleri, uçağa gitme, uçak hazırlama, security ve uçuş brifinglerini, taksi hızlarını kendilerine S.O.P ‘de tanımlı süreleri kullanarak yapmalarını önemle rica ediyoruz. Şirkette herkes kurallara uyana, liyakat sahibi kaliteli insanlar yönetici yapılana ve biz size bildirene kadar devam etmenizdir. Eğer hala bazı işgüzar yöneticiler TİS ve imzalı protokolleri hiçe saymaya, mobbing yapmaya ve koltuklarında kalmaya devam ederlerse bizlerde sizlerden yasaların bizlere tanıdığı sendikal haklarımızı korumak, kullanmak ve ilave yasal tepkilerimizi uygulamak için tekrar sizlere müracaat ederek, çoğunluğun aldığı karar doğrultusunda hareket edeceğimizi bilmenizi istiyor, sizlere sağlıklı ve emniyetli uçuşlar diliyoruz."

    Etiketler:
    bayılma, Personel, Hava İş Senikası, THY
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.
    New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı: Bu yılki tema iklim değişikliği
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet