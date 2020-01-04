Vali Yerlikaya: 2019'da başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirde bulunan göçmenlerle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.
"İstanbul’da 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısı 78.243 kişi azaldı" diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Ayrıca, 97.255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı. 118.432 Düzensiz Göçmen yakalandı, 37.582’si sınır dışı edildi. 'Düzensiz Göç' ile mücadelemiz devam edecek."
İstanbul’da 2019 yılında;— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) January 4, 2020
📌Geçici Koruma Statüsündeki Suriye’li sayısı 78.243 kişi azaldı.
📌Ayrıca, 97.255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı.
📌118.432 Düzensiz Göçmen yakalandı, 37.582’si sınır dışı edildi.
“Düzensiz Göç” ile mücadelemiz devam edecek. pic.twitter.com/bgE2DtLK2o
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