MetroPOLL: HDP seçmeninin son bir ayda Erdoğan'a desteği arttı

MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankete göre HDP seçmeni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son bir ayda yüzde 2.5’lik seviyesinde desteğini artırdı.

MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından yapılan 'Türkiye’nin Nabzı Aralık 2019' anketine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı son bir ayda yüzde 48.4'ten yüzde 43.7’ye düştü. Erdoğan'a görev onayı vermeyenlerin oranı ise yüzde 41.7'den yüzde 42.2'ye yükseldi.

T24'ün aktardığı araştırmaya göre AK Partililerin yüzde 87.9’u Erdoğan’a onay verirken, MHP seçmeni yüzde 52 ile ikinci sırada yer aldı. Erdoğan’a görev onayında en düşük destek ise yüzde 1.3 ile İYİ Parti ve yüzde 6.6 ile CHP seçmeninden geldi.

Aralık ayında bütün partilerin Erdoğan’a verdiği 'görev onayında' bir düşüş yaşanırken, HDP seçmeni son bir ayda yüzde 2.5’lik seviyesinde cumhurbaşkanına olan desteklerini artırdı. AK Parti seçmeninin son bir ayda Erdoğan’a olan desteğinin azalması ise dikkati çekti.

Öte yandan Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP seçmeninin Erdoğan’a verdiği onay oyunun yüzde 79.2’den yüzde 52’ye düştüğü tespit edildi.