İstanbul'a 49 yeni hat

İETT, İstanbulluların ulaşım ihtiyacını karşılamak için 34’ü Avrupa, 15’i Anadolu yakasında olmak üzere toplam 49 yeni hat açtı.
İETT, Avrupa yakasında; Marmaray’a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 9, metroya ulaşım için 8, metrobüs için 3 ve ihtiyaç olan diğer güzergahlarda 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı.
Anadolu yakasında da metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 1, Marmaray’a ulaşım için 2 olmak üzere toplam 15 yeni hat hizmete girdi.
Avrupa yakasında Marmaray’a ulaşım için; MR40, MR41, MR50, MR51, Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşım için; 48D, 39A, 55V, 62H, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için; İST-4, İST-5,İST15, İST-1, İST 20, H-6, H-7, H-8 ve H-9 hatları hizmete alındı.
Metrobüs’e ulaşım için; HT19, 76GM, 76SM hatları hizmete alınırken, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattına ulaşım için; 48G ve ST36 hatları devreye girdi. İhtiyaç olan diğer güzergahlarda da 97BT, 47K, D3, 54P, 144K hatları açıldı.
Ayrıca Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro hattına erişim için MK51, Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro hattı için MK52, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mahmutbey Metro hattı için; HT2, Kent Ormanına ulaşım için ise 48R hatları açıldı.
Anadolu yakasında ise İST-8 ile Pendik- İstanbul Havalimanı, KM18 ile Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yüksek Hızlı Tren, MR60 ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Sabiha Gökçen Havalimanı, MR61 ile Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi arasında yeni hatlar hizmet vermeye başladı.
Ayrıca yolculardan gelen talep ve ihtiyaçları değerlendiren yetkililer, bu hatların haricinde 11 farklı güzergahta yeni hattı da daha hizmete aldı.
2019’da açılan İETT hatları:
Avrupa yakası
- MR40K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon
- MR41Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray
- MR50Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon
- MR51Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon
- 48DGöktürk - Hacıosman Metro
- 39AAkşemsettin - Vezneciler
- 55VGaziosmanpaşa - Vezneciler
- 62HEmniyettepe - Hacıosman Metro
- 48RKent Ormanı - 4.Levent Metro
- HT19İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs
- 76GMGürpınar-Tüyap Metrobüs
- 76SMSahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs
- İST-4Bakırköy-İstanbul Havalimanı
- İST-5 Beşiktaş- İstanbul Havalimanı
- İST-15Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı
- İST-17Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı
- İST-20Sultanahmet - İstanbul Havalimanı
- H-6Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı
- H-7Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı
- H-8Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı
- H-9Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı
- 48GGöktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam
- ST36Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay
- 97BTKocasinan İtfaiye-Taksim
- 47KKazım Karabekir - Eminönü
- D3Güngören-Kemerburgaz
- 54PPiyalepaşa Mahallesi - Taksim
- 144KHadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez
- 48CKemerburgaz - Çiftalan Köyü
- 79GEGüvercintepe/Fenertepe-Eminönü
- 146F Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehir
- MK51Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro
- MK52Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro
- HT2 K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro
Anadolu yakası
- 122ÇKŞahinbey - Kavacık
- 132SBSultanbeyli Devlet Hast.- Marmara Üniv. Başıbüyük
- 132YBYenidoğan - Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü
- 139S Üsküdar-Sofular Köyü/Şile
- 14TMTepeüstü-Maltepe Metro/Cevizli Peronlar
- 15CABüyük Çamlıca Camii / Bulgurlu Metro - Göztepe Köp.
- 15TATürk Alman Üniversitesi-Kavacık
- 15TKTokatköy-Kadıköy
- 18UKUzundere-Kozyatağı
- 18YSYenidoğan-Sultanbeyli
- 19FS Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
- İST-8Pendik - İstanbul Havalimanı
- KM18Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yht
- MR60Pendik Yht-Sabiha Gökçen Havalimanı
- MR61Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi
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