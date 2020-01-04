İstanbul'a 49 yeni hat

İETT, İstanbulluların ulaşım ihtiyacını karşılamak için 34’ü Avrupa, 15’i Anadolu yakasında olmak üzere toplam 49 yeni hat açtı.

İETT, İstanbulluların ulaşım ihtiyacını karşılamak için 34’ü Avrupa, 15’i Anadolu yakasında olmak üzere toplam 49 yeni hat açtı.

İETT, Avrupa yakasında; Marmaray’a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 9, metroya ulaşım için 8, metrobüs için 3 ve ihtiyaç olan diğer güzergahlarda 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı.

Anadolu yakasında da metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 1, Marmaray’a ulaşım için 2 olmak üzere toplam 15 yeni hat hizmete girdi.

Avrupa yakasında Marmaray’a ulaşım için; MR40, MR41, MR50, MR51, Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşım için; 48D, 39A, 55V, 62H, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için; İST-4, İST-5,İST15, İST-1, İST 20, H-6, H-7, H-8 ve H-9 hatları hizmete alındı.

Metrobüs’e ulaşım için; HT19, 76GM, 76SM hatları hizmete alınırken, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattına ulaşım için; 48G ve ST36 hatları devreye girdi. İhtiyaç olan diğer güzergahlarda da 97BT, 47K, D3, 54P, 144K hatları açıldı.

Ayrıca Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro hattına erişim için MK51, Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro hattı için MK52, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mahmutbey Metro hattı için; HT2, Kent Ormanına ulaşım için ise 48R hatları açıldı.

Anadolu yakasında ise İST-8 ile Pendik- İstanbul Havalimanı, KM18 ile Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yüksek Hızlı Tren, MR60 ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Sabiha Gökçen Havalimanı, MR61 ile Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi arasında yeni hatlar hizmet vermeye başladı.

Ayrıca yolculardan gelen talep ve ihtiyaçları değerlendiren yetkililer, bu hatların haricinde 11 farklı güzergahta yeni hattı da daha hizmete aldı.

2019’da açılan İETT hatları:

Avrupa yakası

MR40K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon

MR41Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray

MR50Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon

MR51Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon

48DGöktürk - Hacıosman Metro

39AAkşemsettin - Vezneciler

55VGaziosmanpaşa - Vezneciler

62HEmniyettepe - Hacıosman Metro

48RKent Ormanı - 4.Levent Metro

HT19İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs

76GMGürpınar-Tüyap Metrobüs

76SMSahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs

İST-4Bakırköy-İstanbul Havalimanı

İST-5 Beşiktaş- İstanbul Havalimanı

İST-15Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı

İST-17Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı

İST-20Sultanahmet - İstanbul Havalimanı

H-6Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı

H-7Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı

H-8Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı

H-9Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı

48GGöktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam

ST36Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay

97BTKocasinan İtfaiye-Taksim

47KKazım Karabekir - Eminönü

D3Güngören-Kemerburgaz

54PPiyalepaşa Mahallesi - Taksim

144KHadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez

48CKemerburgaz - Çiftalan Köyü

79GEGüvercintepe/Fenertepe-Eminönü

146F Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehir

MK51Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro

MK52Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro

HT2 K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro

Anadolu yakası