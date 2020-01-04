Kılıçdaroğlu: Süleymani'nin ardından yeni kanlı bir sayfa açılabilir, Türkiye dış politikasını 180 derece değiştirmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yeni kanlı bir sayfa açılabilir, Türkiye dış politikasını 180 derece değiştirmeli" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili şunları söyledi:

"Kasım Süleymani öldürüldü. Yeni bir kanlı Orta Doğu politikasına girilebilir. Bataklıktan şimdi çok tehlikeli sinyaller geliyor. Bütün dünya diken üstünde. Bu konuda son derece dikkatli bir politikaya ihtiyacımız var. Amerikanın da yaptığı yanlıştır. Bir ülkenin komutanını siz öldürüyorsunuz. Diplomasi değerli bir şeydir. Sorunların çözülmesi lazım."