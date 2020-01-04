GSS borçlusu: Eczaneden ilaç alamadım, SGK'yı aradım 'Öleyim mi?' dedim

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlusu bir vatandaş, “4B prim borcumu zamanında ödüyorum. Fakat zamanında işsizken zorla genel sağlık sigortası adı altında borçlandırıldığım için ilaç alamıyorum” dedi. Öner, SGK'yı arayıp "Öleyim mi?" diye sorduğunu aktardı.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlusu vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor. Prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur ve GSS yükümlüsü vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması için verilen süre 31 Aralık itibariyle doldu.

Bu, 5 milyon vatandaş sağlık hizmeti alamaması anlamına geliyor.

'İlaç alamıyorum'

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre Çağrı Öner, genel sağlık sigortası kapsamında borçlandırıldığı için eczaneden ilaç alamayan vatandaşlardan sadece bir tanesi. Öner’in bin 574 TL’si faizden olmak üzere toplam 4 bin 607 TL borcu bulunuyor. Öner, “4B prim borcumu zamanında ödüyorum. Fakat zamanında işsizken zorla genel sağlık sigortası adı altında borçlandırıldığım için ilaç alamıyorum” dedi ve ekledi: “CİMER’i aradım, ‘Öleyim mi?’ dedim, ‘Borcunuzu ödemek zorundasınız’ şeklinde cevap aldım.

Bakanlığı aradım, ‘Biz bir şey yapamayız, ödeyin borcunuzu’ dediler. Sonra SGK’yi aradım, yine ‘Öleyim mi?’ dedim, yine ‘Borcunuzu ödemeden ilaç alamazsınız’ dediler. Prim borcum yok, aile hekimliğine gittim ve ilaç yazıldı ama ilaçlarımı alamıyorum. Benim gibi eminim birçok kişi var.”

‘Günlük faiz var'

Çağrı Öner, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Günlük borcuma baktım, dünden bugüne 2 TL artmış. Yani bir de üstüne günlük faiz veriyorlar. Çözüm olarak ‘Borcunu öde’ diyorlar, ‘Ödeyebilecek misin?’ diye soran ise yok.”

Mustafa Güneş isimli vatandaş da GSS borçlularından. Güneş, 2012 yılında üniversite öğrencisiyken 25 yaşını geçtiğini için borçlanmaya başladı. Faiziyle birlikte bugün 2 bin 498 TL borçlu durumda. Güneş, şöyle konuştu:

“2014 yılında üniversiteden mezun oldum, ardından da ücretli öğretmenliğe başladım.

Bu esnada çalıştığım gün üzerinden sigortam yattığı için borçlanmaya devam ettim. İki sene ücretli öğretmenlik yaptım, 2017’de de sigortalı bir işe başladım. Bu 5 yıl içerisinde tek bir defa bu haktan faydalanmadım. Hiçbir zaman hastaneye gitmedim. Faizi dahil mevcut borcum 2 bin 498 TL. Bunun 933 TL’si faizden kaynaklı. Açıkçası erteleme değil, kalıcı bir çözüm bekliyorum.”