Büyükçekmece'de bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde ihbar üzerine otele giden polis, odada 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Biri kadın, iki kişinin ölümüyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde ihbar üzerine otele giden polis, odada 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Biri kadın, iki kişinin ölümüyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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