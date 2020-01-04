Haluk Bilginer'den İstanbul Üniversitesi öğrencilerine destek: Öğrencisi açken tok yatan rektör bizden değildir

Kahvaltının kaldırıldığı, indirimli yemek hakkının tek öğüne düşürüldüğü İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin tepkisi devam ediyor. Üniversiteli öğrenciler için bir destek mesajı da, tiyatrocu Haluk Bilginer'den geldi. Bilginer, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Öğrencisi açken tok yatan rektör bizden değildir" ifadesini kullandı.

#İÜyemeğimedokunma ‘’öğrencisi açken tok yatan rektör bizden değildir’’ — haluk (@halukbilginer_) January 4, 2020

​1999 yılında Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tarafından kurulan Oyun Atölyesi'nin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, @halukbilginer_ adresinin, oyuncunun gerçek hesabı olduğu vurgulanmıştı.

Haluk Bilginer'in twitter adresi @halukbilginer_ dir. Diger butun hesaplar sahtedir. — oyun atölyesi (@_oyunatolyesi_) March 23, 2014

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