İzmir Urla'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 4, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 21.31 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 05.01.2020, 01:11:29 TSİ
Enlem : 37.9418 N
Boylam : 26.4541 E
Derinlik : 12.59 km
Detay : https://t.co/R6S1cSAtJC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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