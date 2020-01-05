Anadolu Ajansı, Sözcü'nün aboneliğini iptal etti

Sözcü, tüm mali yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde Anadolu Ajansı'nın tek taraflı olarak aboneliklerini sonlandırdığını açıkladı.

Açıklamada AA'ya ödemelerin de zamanında yapıldığı vurgulandı.

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, AA'nın Sözcü'nün aboneliğini iptal etmesine ilişkin, "İnanamıyorum. Atatürk'ün talimatı ile kurulan bir ajans bu. Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan ajansın böyle bir karar alması ilginç. Basının Türkiye'de geldiği nokta üzücü. Geri adım atılmalı. Sözcü'nün haber alma hakkı engellenemez. Hiçbir kurumun bu hakkı engellenemez" dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanıda, "Anadolu Ajansı Cumhuriyetçi bir ajans iken bugün hiçbir güvenilirliği kalmadı. Muhalif diye bilinen gazetelere servis yapmaması yanlış ancak onlardan beklenen bir tavır. Basın üzerindeki baskılardan biri de bu. Menderes döneminde dahi Anadolu Ajansı'nın bu kadar taraflı haber yaptığı bir dönem olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise "AA'nın Sözcü gazetesinin üyeliğini tek taraflı ve hukuksuz şekilde fesh etmesi kabul edilemez. Bu uygulamanın çok sorunlu olduğunu görüyoruz. Atatürk'ün önderliğinde halkın ve dünyanın haberden haberdar olabilmeleri için çalışan AA, tarafsız ve hukuki çerçevede hizmet vermekle yükümlüdür. Sözcü hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı yokken AA, yaptığı yayınında tarafsızlığını yitirmiştir" diye konuştu.