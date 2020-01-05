İzmir'de sığınmacıların botu ile sahil güvenlik botu çarpıştı: 4 ölü

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı Dikili'ye bağlı Bademli köyü açıklarında, seyir ve can emniyetini almayan hareket halindeki göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli, 'lastik kontrol bot' özelliğindeki Sahil Güvenlik botunun çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye iki sahil güvenlik botunun daha sevk edildiği belirtilerek, "İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan 51 göçmenden 18’i hastaneye sevk edilmiştir. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.