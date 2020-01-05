İstanbul'da, Küçükçekmece Gölü kenarında başlayan antik Bathonea kazılarında, yaklaşık bin yıl önce Afrika kıtasından geldiği düşünülen bir insana ait kafatası ve çeşitli kemikler bulundu.

İstanbul'un tarih öncesini aydınlatmak için 10 yıl önce Küçükçekmece Gölü kenarında başlayan Bathonea kazıları, 2020 yılına büyük bir keşifle girdi.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, 2008 ve 2009 yıllarında dünyanın en büyük arkeolojik keşifleri listesine giren Bathonea’da, yaklaşık bin yıl önce Afrika kıtasından geldiği düşünülen bir insana ait iskelet bulundu.

İskeletin kafatası ve beden kemiklerinde yapılan incelemede köle olmadığı ve doğal yollarla öldüğü belirlendi.

✍ @denizkartali1 | İşte İstanbul’un ilk Afrikalısı



Küçükçekmece Gölü kenarında başlayan antik Bathonea kazılarında, yaklaşık bin yıl önce Afrika kıtasından geldiği düşünülen bir insana ait kafatası ve çeşitli kemikler bulundu https://t.co/lFfnhybN2W pic.twitter.com/kZgaxgiPWg — milliyet.com.tr (@milliyet) 5 января 2020 г.

'10 yılda pek çok iskelet bulduk ama Afrikalı olması çok kültürlülüğünün kanıtı'

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları (İTA) kapsamında Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında süren kazılar, dünya arkeoloji tarihinde yine çok konuşulacak bir keşfe ev sahipliği yaptı.

Küçükçekmece Gölü’nün Avcılar kıyısında 15 gün süren kazılarda bir iskeletin kafatası bulundu. Kafatası, bulunan 70 kafatasından farklı olarak daha geniş yüz ve alın yapısı, yayvan burnu ve öne çıkık çenesiyle dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu Kemik ve Diş İnceleme Şubesi Müdür Vekili ve Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr., kafatasının Afrika kıtasından gelen bir insana ait olduğu düşüncesinde yoğunlaştı.

Diğer kafataslarıyla karşılaştıran uzman bilirkişi Dr. Turan, yaklaşık bin yıl önce Afrika kıtasından İstanbul’a geldiğini düşündüren bireyin doğal yollarla öldüğünü tespit etti.

İstanbul’daki kazılarda bulunan ilk Afrikalı kafatası olduğunu söyleyen Dr. Turan, “Afrikalı’nın vücudunda bozulma ya da tahribat olmaması köle, forsa ya da hizmetli olmadığını ve doğal yollarla öldüğünü gösteriyor. Geniş alnı ve çene yapısı Afrika kıtasından geldiğini kanıtlıyor. Diğer kafataslarından farkı ortada. 30-40 yaşlarında erkek olduğunu tahmin ettiğimiz insan, İstanbul’un tarihsel önemini tekrar ortaya koydu. 10 yılda pek çok iskelet bulduk ama Afrikalı olması çok kültürlülüğünün kanıtı” dedi.