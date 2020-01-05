İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması uyarısı yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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