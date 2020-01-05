Erdoğan-Ruhani görüşmesi hakkında İran'dan iddia: Süleymani için 'şehit' ifadesi kullanıldı mı?

İran elçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD tarafından öldürülen komutan Kasım Süleymani hakkında 'şehit' dediğini öne sürdü. Sosyal medyada tartışma başlarken üst düzey bir Türk yetkili iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında gerçekleşen telefon görüşmesine, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili bir detay damga vurdu.

Görüşmeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in (Hamaney) öfkesinin farkındayım" dediğine yönelik ifadeler yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon konuşmasında : "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in öfkesinin farkındayım" ifadesini kullandı. pic.twitter.com/md9dN3cFLn — Iran Embassy in Turkey (@Iran_in_Turkey) January 4, 2020

Ancak TRT World'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili 'şehit' ifadesini kesin bir dille yalanlandı.

Yetkili, "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme sırasında Kasım Süleymani'nin resmi unvanı münasebetiyle muhatabına taziyelerini sunmuşlardır. Görüşmede Süleymani hakkında 'şehit' ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır. Cumhurbaşkanımız, diplomatik temasların önemini vurgulayarak, İran'a gerginliği artırabilecek adımlardan imtina etme çağrısında bulunmuşlardır" dedi.

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk resmi açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmişti. Açıklamada, "Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlere ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur" denilmişti.