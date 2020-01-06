Sözcü gazetesi, aboneliğini iptal eden AA'ya tepkili: Okurlarımız haber alma hakkından mahrum bırakıldı

Sözcü gazetesinde yayınlanan ve Anadolu Ajansı'na (AA) hitaben yazılmış metinde, "AA yalan haberini ortaya çıkaran Sözcü’nün aboneliğini tek taraflı olarak sonlandırdı. Anadolu Ajansı, anayasaya, özgürlüklere ve demokrasiye aykırı bu tavrıyla Sözcü okurlarının habere ulaşım hakkını engellemiş oldu" dendi.

Sözcü gazetesinde 'AA’nın hukuk tanımayan tavrı böyle dedirtti: Hani demokrasi, hani özgürlük' başlığıyla yayımlanan metinde, dün tek taraflı olarak kurumun aboneliğini iptal eden Anadolu Ajansı'na (AA) tepki gösterildi.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu Ajansı (AA), Sözcü davasının 27 Aralık'taki duruşmasını Türkiye'ye ve dünyaya farklı haberle duyurdu. Türk basınına geçilen haberde yorum yapılmazken, dünyaya servis edilen İngilizce haberde, davada 'olmayan tanıklar' ve 'olmayan ifadeler' kullanıldı. Sözcü, bu yalanı ortaya çıkardı ve aleyhine yayın yapan AA'ya cevap verdi. AA, bunun üzerine İngilizce haberinde yer alan 'kimliği belli olmayan/tanımlanamayan' anlamına gelen 'unidentified' ifadesini çıkardı.

'AA'dan iftira'

Sözcü, yalana ve iftiraya karşı kendini savunurken AA, algı operasyonuna devam etti. AA, yaptığı açıklamayla Sözcü'nün İngilizce bilmediğini öne sürdü. AA yönetim kurulu, kendini mahkeme yerine koydu, Sözcü'yü 'FETÖ'cü' olmakla suçladı. Daha da vahimi AA, büyük bir hukuksuzluğa imza atıp Sözcü'nün aboneliğini tek taraflı sonlandırdı, Sözcü'nün habere ulaşım hakkını engelledi.

Sözcü, bu abonelik süresince AA'ya olan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdi. Ödemelerini zamanında yaptı. Ulu Önder Atatürk'ün 100 yıl önce kurduğu AA ise demokrasiye, gazetecilik ilkelerine, hukuka ve anayasaya aykırı olarak Sözcü'nün habere ulaşımını engelledi. Sadece Sözcü değil okurları da haber alma hakkından mahrum bırakıldı.

Üstelik Sözcü'nün AA aboneliğine ihtiyacı yoktur. Ancak şu da bir gerçektir:

Sözcü, akreditasyon uygulaması nedeniyle başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devletin kurumlarının büyük bölümünün toplantı, açıklama gibi etkinliklerini izleyememektedir. Bugüne kadar bu etkinlikleri çoğunlukla AA'nın servis ettiği haberlerle okurlarına duyurmuştur. AA'nın tek taraflı hukuksuz abonelik iptali, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlar ve iktidar yetkililerinin yapacağı açıklamaların Sözcü okurlarına erişimini de engelleyecektir."