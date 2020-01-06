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10:11 06 Ocak 2020
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu'ndan Rusya mesajı: Anlaşamadığımız noktada diyaloğun devam etmesi önemli

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    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılında Rusya-Türkiye ilişkilerinin daha da ilerlediğini vurgulayarak "Anlaşamadığımız noktaların olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Libya'da da iki önemli aktör haline geldik. Anlaşamadığımız noktada diyaloğun devam etmesi önemli" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '2019 Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölümüyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "ABD-İran gerilimini azaltmak için diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceğiz. İlgili taraflarla temas halindeyiz. İngiltere Başbakanı, Almanya Şansölyesi ile ilerleyen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız görüşecekler. Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur" dedi.

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    • ABD'nin NATO içinde Türkiye'ye verdiği önemi görüyoruz ama diğer taraftan özellikle ABD Kongre'sinde Türkiye'ye yönelik negatif havayı da görüyoruz.
    • 2019 yılında terörle mücadelemizi içeride ve dışarıda devam ettirdik. DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyonun en önemli aktörlerinden biri Türkiye'dir. FETÖ'yle mücadeleye de devam ettik. 19 ülkede FETÖ okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. FETÖ ile iltisaklı kişilerin iadesiyle ilgili çalışmalarımız devam etti.Bazı FETÖ'cüler 3. ülkelere sınır dışı edildi ama Türkiye'ye iade edilenlerin takibini siz de yaptınız.
    • 2019 yılında Kıbrıs'ta sakin bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Kıbrıs'da kalıcı bir çözüm için neden bir mesafe katedilemedi? Sorunun sebebi Rum kesiminin Kıbrıs Türkleriyle hiçbir şeyi paylaşmak istememesidir. Siyasi eşitliği kabul etmesidir. Biz hiçbir çözüm modelinde ısrar etmiyoruz ama bize dayatılmasına da karşıyız. Müzakere çerçevesinde dönüşümlü başkanlık, artı bir pozitif oy dahil siyasi eşitliği oluşturacak maddelerin o belgede olması gerekiyor.
    • 2019'da Avrupa Birliği'nde seçimler oldu. Parlamento seçimlerinde aşırı uçların daha çok sandalye sayısı kazandığını gözlemledik. Bizimle ilişkilerde ise ilk dönemde yani Romanya'nın dönem başkanlığında daha pozitifti fakat Finlandiya'nın dönem başkanlığında özellikle Doğu Akdeniz sondaj çalışmalarımız sebebiyle istediğimiz düzeyde olmadı. Diğer taraftan komisyon ve konsey de yenilendi. Özellikle Komisyon'daki yeni yapılanmadan memnunuz.
    • Reform sürecine ağırlık verdik. Yargı reformu stratejisinin ilk bölümü geçti. Geçen yıl Reform Eylem Grubu üç defa toplandı, bu daha önce hiç olmamıştı. 8 Mayıs'taki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
    • Önümüzdeki süreçte vize serbestisi ve gümrük birliğinin gerçekleşmesi önemli. Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
    • Filistin meselesi İsrail'in saldırganlığı yüzünden her zaman gündemde oldu. İsrail'in yaptıkları yanına kâr kalmamalıdır.
    • 2019'da Rusya ile ilişkilerimiz daha da ilerledi. Birlikte sürdürdüğümüz projelerin hayata geçmesi bakımından önemli bir yıl oldu. 8 Ocak'ta TürkAkım projesinin açılışını gerçekleştireceğiz. Rusya ile her şey iyiye gidiyor mu derseniz anlaşamadığımız noktaların olduğunu söyleyebiliriz. Gerek Suriye içinde gerekse Kırım gibi konularda ve Karadeniz'de anlaşamadığımız noktalar var. Şimdi Libya'da da iki önemli aktör haline geldik. Anlaşamadığımız noktada diyaloğun devam etmesi önemli. Libya ile ilgili bir ateşkesin sağlanmasında ikili düzeyde de Rusya ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
    • Hafter güçleri Trablus sokaklarına gelirse kan dökülür.
    • 2019'da Yeniden Asya dedik, Asya'nın yükselişinde bir paydaş olmak istedik. Asya ekonominin ağırlık merkezi haline geliyor. Şu anda Asya'daki toplam milli gelir dünyanın geri kalanındakini aşmaya başladı. Bu bölgenin dünya ekonomisinin büyümesine yüzde 60 katkı sağladığını görüyoruz. Tüm boyutlarıyla Asya'da daha güçlü olmak istiyoruz. Biz devlet, iş dünyası, akademi ve sivil toplum ile birlikte önümüzdeki günlerde Asya büyükelçileriyle bir araya geleceğiz. Laf olsun diye bir insiyatif başlatmadık ve Asya bölgesinde gücümüzü inşallah arttıracağız.
    • Bugün yapay zekadan bahsediyoruz, verilerin toplanması dış politikada kararların hızlı bir şekilde alınması bakımından önemlidir. Dijital diplomaside öncü bir ülke olmayı planlıyoruz. 
    • Elbette dış politikanın çok önemli unsurları var. Şu anda dünyada misyon sayısı bakınmından 5. sıradayız. Tüm dış politika gündemini takip ederken konsolosluk hizmetlerimizi en iyi şekilde vermemiz gerek. Tüm yeniliklerden faydalanıyoruz son bir yılda yurtdışı teşkilatlarımızın gerçekleştirdiği işlem sayısı 2.1 milyonu geçti.

    Etiketler:
    Libya, Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı
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