Çavuşoğlu'ndan Rusya mesajı: Anlaşamadığımız noktada diyaloğun devam etmesi önemli

-Dışişleri Bekanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Türkiye’nin Libya’da da iki önemli aktör haline geldiğini ifade ederek, “Libya ile ilgili bir ateşkesin sağlanmasında ikili düzeyde de Rusya ile çalışmalarımızı sürdürüloruz” dedi. pic.twitter.com/Oc06jkrnAL