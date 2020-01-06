Kayıt
11:38 06 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Akşener'den Erdoğan'a: Sinirini yenemiyorsan ben Suriye'ye gidip Esad'la görüşmeye hazırım

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 52
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104097/16/1040971658.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001061040971826-aksenerden-erdogana-sinirini-yenemiyorsan-ben-suriyeye-gidip-esadla-gorusmeye-hazirim/

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi: "Kardeşim hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak, rasyonel, gerçekçi, sağduyulu ol, Esad ile barış."

    İYİ Parti lideri Akşener, partisince Ankara'da ikincisi düzenlenen 'Geleceğin Türkiye'si için Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışında konuştu. 

    Partisinin verdiği demokrasi mücadelesinin Türkiye'ye ışık olduğunu söyleyen Akşener, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye'nin nefes alması için CHP ile iş birliği yaptıklarını, bunun sonucunda Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini anımsattı.

    Kendisini 'Türk milliyetçisi' olarak tanımlayan Akşener, Cumhuriyet değerleriyle, Atatürk'le, İslam'la barışık olmanın Türkiye'nin ileriye gitmesi, milletin memnuniyeti için elzem olduğunu vurguladı.

    'Diyorlar ya 'Yavaş'ın seçilmesine Akşener sevindirik oldu', sevindirik oldum başkanım'

    Akşener, Türk milliyetçiliğinin en az 150 yıllık birikime sahip olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balıkçı
    Ankara 25 yıl sonra CHP'de, Yavaş kıran kırana geçen yarışı kazandı
    "Ama bizler, ister siyasi alanda örgütlenelim, isterse STK'lar, gruplar üzerinden yürüyelim bu ülkeyi somut olarak yönetecek bir projeyi hayata geçiremedik. Mansur başkan siz, bizlerin projesiydiniz. Biz, Başbuğumuzu cumhurbaşkanı, başbakan yapamadık. Şimdi diyorlar ya 'Yavaş'ın seçilmesine Akşener sevindirik oldu', sevindirik oldum başkanım. Çünkü ilk defa bir arkadaşımız somut bir sonuçla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu."

    Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanına sahip her bireyin, bu ülkenin şerefli birinci sınıf vatandaşı olduğunun altını çizen Akşener, Türkiye'yi belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bayram sofrasına oturtacaklarını söyledi. 

    Akşener, yerel seçimlerde bir deneme yapıp sonuç aldıklarını, gelecek dönemde de iktidar olacaklarına kalpten inandığını ifade etti.

    'Vatandaşların yüzde 63'ü 'iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesini' istiyor'

    Ayrımcılığın, kayırmacılığın olmadığı, nefret dilinin ortadan kalktığı, insanların hukuka güvendiği, demokrasinin işlediği Türkiye'yi inşa edeceklerini vurgulayan Akşener, uzlaştırıcı, sevgi, saygı dolu, insana insan olduğu için, Allah'ın bir emaneti olduğu için saygı duyan anlayışın Türkiye'yi terk etmesi nedeniyle ekonomide ve siyasette sorunların yaşandığını söyledi.

    © Fotoğraf : Twitter
    Akşener: Libya tezkeresine 'hayır' demeye karar verdik
    Akşener, yapılan anketlerde vatandaşların yüzde 63'ünün 'iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesini' istediğinin görüldüğünü ifade etti. 

    Libya tezkeresiyle ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptıklarını anlatan Akşener, Libya'da şu anda Hafter'in kuvvetleri ile mutabakat hükümeti unsurlarının çok dar bir alanda göğüs göğüse çarpıştığını aktardı.

    Türkiye'nin bir Suriye deneyiminin olduğuna işaret eden Akşener, bunun için 40-50 milyar dolar harcandığını, 5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye sığındığını, İdlib'den gelen 150 bin kişinin ise sınırda beklediğini belirtti. 

    'Sayın Erdoğan, sinirini yenemiyorsan bu problemi çözmeye hazırım'

    İktidarın izlediği dış politikayı eleştiren Akşener, şöyle devam etti:

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © Sputnik /
    'Moskova, Erdoğan ve Esad arasında arabuluculuk yapabilir'
    "Amerikan şirketleri Beşşar Esad ile anlaşma imzalıyor. Emperyalistler önce Suriye'yi yıktılar, şimdi kendi şirketleri 10 yıl içinde 700-800 milyar dolar yatırım yapacak. Türkiye bu işten çırak çıktı. Önerimiz nedir? Kardeşim hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak, rasyonel, gerçekçi, sağduyulu ol, Esad ile barış. Esad insanlarını öldürmüş amenna. Peki 2011'den günümüze kadar Suriye'de olanlara baktığınız zaman diğerleri pamuğa mı sardı Suriyelileri? Milyonlarca insan da orada öldü. Sayın Erdoğan, sinirini, enaniyetini yenemiyorsan, rasyonel olamıyorsan, ben Suriye'ye gidip Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım. Türkiye'yi yeniden çırak çıkarmanın bir anlamı yok. Buradaki ders, deneyim Libya konusundaki meçhule 'hayır' dememize sebep oldu. Türkiye'nin sağduyusu olmaya, bu milletin yanında durmaya, Türkiye'nin kutuplaştırılmasına, dışlayıcı, saygısız dile itiraz etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla başaracağız."

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştiren Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün yolunun açıldığını, bundan kaçışın olmadığını savundu.

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, CHP, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Yerel seçimler, İYİ Parti, Türkiye, Libya tezkeresi, Libya, Suriyeliler, Suriye, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esad
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.
    New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı: Bu yılki tema iklim değişikliği
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet