Akşener'den Erdoğan'a: Sinirini yenemiyorsan ben Suriye'ye gidip Esad'la görüşmeye hazırım

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi: "Kardeşim hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak, rasyonel, gerçekçi, sağduyulu ol, Esad ile barış."

İYİ Parti lideri Akşener, partisince Ankara'da ikincisi düzenlenen 'Geleceğin Türkiye'si için Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışında konuştu.

Partisinin verdiği demokrasi mücadelesinin Türkiye'ye ışık olduğunu söyleyen Akşener, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye'nin nefes alması için CHP ile iş birliği yaptıklarını, bunun sonucunda Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini anımsattı.

Kendisini 'Türk milliyetçisi' olarak tanımlayan Akşener, Cumhuriyet değerleriyle, Atatürk'le, İslam'la barışık olmanın Türkiye'nin ileriye gitmesi, milletin memnuniyeti için elzem olduğunu vurguladı.

'Diyorlar ya 'Yavaş'ın seçilmesine Akşener sevindirik oldu', sevindirik oldum başkanım'

Akşener, Türk milliyetçiliğinin en az 150 yıllık birikime sahip olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ama bizler, ister siyasi alanda örgütlenelim, isterse STK'lar, gruplar üzerinden yürüyelim bu ülkeyi somut olarak yönetecek bir projeyi hayata geçiremedik. Mansur başkan siz, bizlerin projesiydiniz. Biz, Başbuğumuzu cumhurbaşkanı, başbakan yapamadık. Şimdi diyorlar ya 'Yavaş'ın seçilmesine Akşener sevindirik oldu', sevindirik oldum başkanım. Çünkü ilk defa bir arkadaşımız somut bir sonuçla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu."

Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanına sahip her bireyin, bu ülkenin şerefli birinci sınıf vatandaşı olduğunun altını çizen Akşener, Türkiye'yi belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bayram sofrasına oturtacaklarını söyledi.

Akşener, yerel seçimlerde bir deneme yapıp sonuç aldıklarını, gelecek dönemde de iktidar olacaklarına kalpten inandığını ifade etti.

'Vatandaşların yüzde 63'ü 'iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesini' istiyor'

Ayrımcılığın, kayırmacılığın olmadığı, nefret dilinin ortadan kalktığı, insanların hukuka güvendiği, demokrasinin işlediği Türkiye'yi inşa edeceklerini vurgulayan Akşener, uzlaştırıcı, sevgi, saygı dolu, insana insan olduğu için, Allah'ın bir emaneti olduğu için saygı duyan anlayışın Türkiye'yi terk etmesi nedeniyle ekonomide ve siyasette sorunların yaşandığını söyledi.

Akşener, yapılan anketlerde vatandaşların yüzde 63'ünün 'iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesini' istediğinin görüldüğünü ifade etti.

Libya tezkeresiyle ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptıklarını anlatan Akşener, Libya'da şu anda Hafter'in kuvvetleri ile mutabakat hükümeti unsurlarının çok dar bir alanda göğüs göğüse çarpıştığını aktardı.

Türkiye'nin bir Suriye deneyiminin olduğuna işaret eden Akşener, bunun için 40-50 milyar dolar harcandığını, 5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye sığındığını, İdlib'den gelen 150 bin kişinin ise sınırda beklediğini belirtti.

'Sayın Erdoğan, sinirini yenemiyorsan bu problemi çözmeye hazırım'

İktidarın izlediği dış politikayı eleştiren Akşener, şöyle devam etti:

"Amerikan şirketleri Beşşar Esad ile anlaşma imzalıyor. Emperyalistler önce Suriye'yi yıktılar, şimdi kendi şirketleri 10 yıl içinde 700-800 milyar dolar yatırım yapacak. Türkiye bu işten çırak çıktı. Önerimiz nedir? Kardeşim hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak, rasyonel, gerçekçi, sağduyulu ol, Esad ile barış. Esad insanlarını öldürmüş amenna. Peki 2011'den günümüze kadar Suriye'de olanlara baktığınız zaman diğerleri pamuğa mı sardı Suriyelileri? Milyonlarca insan da orada öldü. Sayın Erdoğan, sinirini, enaniyetini yenemiyorsan, rasyonel olamıyorsan, ben Suriye'ye gidip Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım. Türkiye'yi yeniden çırak çıkarmanın bir anlamı yok. Buradaki ders, deneyim Libya konusundaki meçhule 'hayır' dememize sebep oldu. Türkiye'nin sağduyusu olmaya, bu milletin yanında durmaya, Türkiye'nin kutuplaştırılmasına, dışlayıcı, saygısız dile itiraz etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla başaracağız."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştiren Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün yolunun açıldığını, bundan kaçışın olmadığını savundu.