Şahan Gökbakar: Çok üzgünüm Sibel, bu devlet seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı

Komedyen Şahan Gökbakar, 20 yaşında hayatına son veren İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Fakültesi öğrencisi Sibel Ünli hakkında bir mesaj paylaştı. Gökbakar, "Çok üzgünüm Sibel, bu devlet seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı" dedi.

Komedyen Şahan Gökbakar, kişisel Instagram hesabında 20 yaşında hayatına son veren İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Fakültesi öğrencisi Sibel Ünli ile ilgili olarak bir hikaye paylaştı.

"1 lirası vardı yemek kartında, bir de bu sebepten yaşamaya değer bulmadığı bir hayatı. Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti" diyen Gökbakar, şöyle devam etti:

"Uzaklarda değil! İstanbul’da… Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı. Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulmadı. 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş… Çok üzgünüm Sibel… Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat… Öğrencilerinin aç, genç insanlarının bolcası işsiz ve en önemlisi birçoğunun da umutsuz olduğu bir ülke olduk… Her şeyi bırakıp bunlarla uğraşmak lazım… Bu ülkenin önce çocuklarının karnını doyurması lazım… Çünkü hepsinin yaşamaya değer hayatları var.”