'Karma eğitim baş belası' paylaşımı yapan okul müdürü: Telefonum akşamları çocuklarımın elinde oluyor, onlar yapmıştır

Gaziantep'te bir ilkokulda müdürlük yapan Cuma Ağca, 'karma eğitimin baş belası' olduğunu savunan paylaşımıyla ilgili olarak “Telefon akşamları çocuklarımın elinde oluyor. Muhtemelen onlar bunu yaptı” dedi.

Gaziantep'te bir ilkokulda müdürlük yapan Cuma Ağca, 'karma eğitimin baş belası' olduğunu savunan paylaşımda bulundu. Ağca, "Telefon akşamları çocuklarımın elinde oluyor. Muhtemelen onlar bunu yaptı" diyerek, kendini savundu.

Kapatılan Refah Partisi’nin eski milletvekillerinden Şevki Yılmaz’ın “Karma eğitim denilen baş belası sistemden biran önce vazgeçilmeli” sözlerini paylaşan Ağca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret içeren tweet’leri de retweet etti.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre okul müdürü Cuma Ağca, topu çocuklarına attı; “Telefon akşamları çocuklarımın elinde oluyor. Muhtemelen onlar bunu yaptı” demekle yetindi.

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"Görevden alınmasını istiyoruz"

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Ağca'nın paylaşımlarına tepki gösterdi.

“Bu nasıl bir okul müdürüdür?” diyen Kalkan, şunları söyledi:

"Bu ülkenin okulunda müdürlük yapıyor ama karma eğitim hakkında ‘baş belası sistem’ diye paylaşım yapma cesareti gösteriyor. Anlaşılan bu şahsı müdürlük görevi kesmiyor. Üst makamlara, “Ben buradayım, beni de yukarılara atayın” mesajı vermek için muhalefete saldırıyor. Bu kişinin görevden alınmasını istiyoruz."